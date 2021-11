Superior Group of Companies kündigt konstante Dividende an

Die Superior Group of Companies Inc. (ISIN: US8683581024, NASDAQ: SGC) wird ihren Aktionären weiterhin eine Quartalsdividende von 0,12 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. November 2021 (Record date: 19. November 2021).

Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen insgesamt 0,48 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 25,11 US-Dollar (Stand: 8. November 2021) einer Dividendenrendite von 1,91 Prozent. Das Unternehmen zahlt bereits seit 1977 regelmäßig eine Dividende an die Investoren aus. Superior Group of Companies ist ein Hersteller von Uniformen und Dienstbekleidung. Gegründet wurde das Unternehmen 1920 als Superior Surgical Manufacturing Company auf Long Island. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 123,33 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 127,74 Mio. US-Dollar), wie am 3. November berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 8,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 9,9 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ mit 8,05 Prozent im Plus. Die aktuelle Markkapitalisierung beträgt 401,84 Mio. US-Dollar (Stand: 8. November 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de