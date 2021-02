Superwahljahr 2021: Linke hofft auf Zuwachs durch Merkels Verzicht

SCHWERIN (dpa-AFX) - Der Verzicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf eine neuerliche Kandidatur für den Bundestag könnte nach Ansicht von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch seiner Partei in die Karten spielen, insbesondere in Ostdeutschland. "Das erhöht die Chancen auch für die Linke", sagte Bartsch am Dienstag in Schwerin, wo er an einer Klausur der Linksfraktion im Landtag teilnahm. Merkel habe lange Jahre die Politik der Union geprägt, die nun zur Bundestagswahl im September aber mit neuer Führung antrete. "Mit Armin Laschet hat die CDU einen Bundesvorsitzenden, weiter westlich geht's nicht", erklärte Bartsch./fp/DP/fba