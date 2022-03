Sure Valley plant, seine Präsenz in London und Cambridge mit einer neuen Niederlassung in Manchester auszubauen, um in revolutionäre Softwareinnovationen im gesamten Vereinigten Königreich zu investieren.





Lord Gerry Grimstone, Minister für Investitionen im Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie, begrüßt die Pläne von Sure Valley Ventures, die Investitionen in den Regionen zu erhöhen.



Sure Valley Ventures, das inhabergeführte Venture-Capital-Unternehmen, das Investitionen in wachstumsstarke Softwareunternehmen in den Sektoren Metaversum, künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheit tätigt, freut sich, einen ersten Zeichnungsschluss in Höhe von 101 Millionen Euro eines britischen Softwaretechnologiefonds von 113 Millionen Euro zu verkünden. Darunter fällt auch der erste Meilenstein einer Investition von 60 Millionen Euro der British Business Bank durch ihr Enterprise Capital Funds (ECF-) Programm, welches die Eigenkapitalzufuhr für britische Unternehmen in der Anfangsphase und mit hohem Potential stärken soll.

Sure Valley ist ein Startkapitalgeber für Softwareunternehmen, die sich darauf konzentrieren, revolutionäre Innovationen auf den Markt zu bringen. Es plant, durch seinen neuen Fonds in 25 Softwareunternehmen im gesamten Vereinigten Königreich zu investieren. Das Team von Sure Valley unterhält derzeit Niederlassungen in London, Dublin und Cambridge und wird nun zudem ein Büro in Manchester eröffnen, um Geschäfte in den wichtigen und spannenden Innovationsclustern zu ermöglichen, die rund um kreative Technologien in Nordengland entstanden sind, und um Chancen in den Bereichen Metaversum und KI in Städten wie Manchester, Leeds, Sheffield und Newcastle zu nutzen. Die erste Investition aus dem Fonds wird in ein Unternehmen mit Sitz in Belfast fließen und die neue Niederlassung wird es dem Team von Sure Valley ermöglichen, vorausschauend kreative und innovative Cluster in Schottland und Nordirland anzusprechen.

Sure Valley Ventures Managing Partner und Mitbegründer, Barry Downes, sagte: „Wir freuen uns sehr, mit der British Business Bank sowie existierenden und neuen Investoren für diesen neuen britischen Softwaretechnologiefonds in Höhe von 95 Millionen Pfund zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns, unsere bestehenden Hubs in London und Cambridge zu erweitern, indem wir eine neue Niederlassung in Manchester eröffnen. Viele Städte, darunter Manchester sowie Leeds, Sheffield und Newcastle, sind zu dynamischen technischen Drehscheiben für Startups geworden. Als Unternehmer und Gründer haben wir uns bereits auf der anderen Seite des Tisches befunden und daher verstehen wir die Herausforderungen, mit denen sich Startups hinsichtlich der Finanzierung konfrontiert sehen. Ein lokaler Standort wird uns ideal positionieren, um spannende Geschäfte in dieser Region abzuwickeln, und wir sind immer bereit, das gesamte Vereinigte Königreich zu bereisen, um außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten zu treffen, in ihre Unternehmen zu investieren und ihnen dabei zu helfen, in internationalen Märkten zu skalieren und zu wachsen.“

Ken Cooper, Managing Director, Venture Solutions, British Business Bank, sagte: „Das Enterprise Capital Funds Programm der British Business Bank spielt bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung der effektiven Risikokapitalbeschaffung im Vereinigten Königreich eine wichtige Rolle, da es Einstiegshürden für aufstrebende Fondsmanager und für diejenigen, die auf unbediente Marktsegmente abzielen, senkt. Unser erheblicher Einsatz für Sure Valley wird Investitionen in Softwareunternehmen in der Anfangsphase mit hohem Potential unterstützen, die den Wandel im bahnbrechenden Technologiesektor im gesamten Vereinigten Königreich anführen.“

Minister für Investitionen, Lord Gerry Grimstone, sagte: „Die KI und immersive Technologiesektoren sind große britische Erfolgsgeschichten und Investitionen wie diese durch Sure Valley Ventures stellen sicher, dass Unternehmen in der Anfangsphase in den nördlichen Regionen auf die notwendige Finanzierung zugreifen können, um an vorderster Front der globalen Innovationen zu konkurrieren.“

„Es ist fantastisch, diese Investition im Norden Englands zu sehen, was die britische Attraktivität für Innovationen zeigt, während wir alle Teile des Vereinigten Königreichs auf ein noch höheres Niveau bringen.“

Die Sektoren, in die Sure Valley Ventures investiert, verfügen über erhebliches Wachstumspotential in den nächsten paar Jahren - beispielsweise prognostizieren Goldman Sachs und Morgan Stanley, dass das Metaversum eine Chance von 8 Billionen Dollar bergen könnte.1 Außerdem wird der Cybersicherheitsmarkt laut Market Watch bis 2027 auf 203 Milliarden Dollar steigen.2 Sure Valley blickt auf eine starke Erfolgsbilanz in diesen Sektoren, in die es bereits seit der Unternehmensgründung im Jahr 2017 durch investierte Unternehmen investiert, darunter Getvisibility, Smarttech, Nova Leah und Precog Systems im Sicherheitsbereich, Engage XR, War Ducks, Admix, Volograms, VividQ und Virtex im Metaversum-Sektor und Cameramatics, Artomatix und Ambisense im KI-Sektor.

Neben dem investierten Eigenkapital unterstützt Sure Valley Unternehmer über seine wertsteigernde Plattform, die auf das Wissen und die Erfahrung des Teams als Gründer setzt, um ein Programm anzubieten, das auf die einzelnen Bedürfnisse jedes investierten Unternehmens eingeht. Die Plattform von Sure Valley umfasst zudem ein globales Netzwerk aus Beratern, die sich in führenden Innovationszentren rund um den Globus, unter anderem in San Francisco, im Silicon Valley, in New York, L.A., Austin und Seattle in den USA, sowie an führenden europäischen und asiatischen Drehpunkten befinden.

Sure Valley ist erfolgreich dabei, seinen investierten Unternehmen beim Wachstum und Skalieren von Seed auf Serie A und darüber hinaus zu helfen, wobei 93% seiner investierten Unternehmen innerhalb von 24 Monaten nach der Startfinanzierung in anschließende Finanzierungsrunden der Serie A oder B gestartet sind. Dies ist ein beachtliches Ergebnis, wenn bedacht wird, dass es laut CBInsights durchschnittlich 48% der Unternehmen nicht schaffen, überhaupt in eine nachfolgende Investitionsrunde zu kommen.3 Darüber hinaus erzielten viele Unternehmen aus dem aktuellen Portfolio von Sure Valley weitere Erfolge, darunter Börsengänge, wie z.B. Engage XR, ein führendes Metaversum-Unternehmen, und Smarttech 247, ein KI-basiertes Cybersicherheitsunternehmen, das plant, im 2. Quartal 2022 an die Börse zu gehen.

