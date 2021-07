SUSE - Ist die Konsolidierung beendet?

SUSE S.A. DL 1 - WKN: SUSE5A - ISIN: LU2333210958 - Kurs: 35,200 € (XETRA)

Das in der letzten Analyse genannte Kursziel ("34 EUR") auf der Oberseite wurde noch am gleichen Tag der Analyse ("SUSE - Aktie erwacht aus Dornröschenschlaf") wurde noch am gleichen Handelstag erreicht. Wie ist die aktuelle Chartsituation der Aktie einzustufen.

Gelingt der Ausbruch?

Nach dem Kursschub von Mitte Juni korrigierte die Aktie in den vergangenen Wochen innerhalb eines Abwärtstrendkanals im 4H-Chart. Dabei wurde das Gros der vorherigen Zugewinne wieder abgegeben.

Heute nun löst sich die Software-Aktie (Linux) recht dynamisch aus dem korrektiven Abwärtstrendkanal gen Norden und generiert damit ein Kaufsignal.

Der Bereich um 34 EUR fungiert kurzfristig als Unterstützungszone und sollte idealerweise nicht mehr nennenswert unterboten werden, Verkaufssignale entstehen erst wieder unter 32 EUR, bis dahin haben die Bullen das bessere Blatt.

Fazit: Oberhalb von 32 EUR haben die Bullen das bessere Blatt für eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 39 bis 40 EUR.

Suse Aktie Chartanalyse 4H Chart

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)