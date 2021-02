Suu Kyi nach Putsch in Myanmar offenbar gesundheitlich wohlauf

(Reuters) - Myanmars nach einem Militärputsch festgesetzte bisherige Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist nach Angaben ihrer Partei wohlauf.

Man habe erfahren, dass es der Friedensnobelpreisträgerin gesundheitlich gutgehe, teilte Kyi Toe, ein ranghoher Vertreter der Nationalen Liga für Demokratie (NLD), am Dienstag auf Facebook mit. Es gebe auch keine Pläne, sie von dem Ort, an dem sie festgehalten werde, "zu verlegen". Die Abgeordneten, die während des Putsches festgesetzt worden seien, dürften nach Hause zurückkehren.

Das Militär hatte die Macht am Montag an sich gerissen und Suu Kyi festgenommen. Über ihren Verbleib und Zustand war zunächst nichts bekanntgeworden. Kyi Toe war für eine Erläuterung, wie er zu den Informationen über Suu Kyi gelangte, zunächst nicht erreichbar.

Das Militär hat einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt und zugleich Neuwahlen in Aussicht gestellt. Die NLD hatte im November einen erdrutschartigen Wahlsieg gefeiert. Am Montag wäre das neue Parlament erstmals zusammengekommen. Das Militär erkennt den Sieg jedoch nicht an und begründet dies damit, dass bei der Abstimmung betrogen worden sei. Noch diesen Dienstag soll sich der UN-Sicherheitsrat mit dem Putsch befassen. US-Präsident Joe Biden hat mit Sanktionen gedroht.