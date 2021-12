Svante schließt Partnerschaft mit Kiewit zur Entwicklung industrieller Kohlenstoffabscheidungsprojekte in Nordamerika

KSI Alliance stellt integrierte Lösungen von der Konzeption bis zur EPC-Projektrealisierung bereit

Svante und Kiewit Energy Group Inc. haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet, die die Gründung einer strategischen Allianz zur Umsetzung von Projekten zur industriellen Kohlenstoffabscheidung vorsieht. Entwickelt werden die Projekte von industriellen Kohlenstoffemittenten in den USA und Kanada, darunter Zement-, SMR-Wasserstoff-, Raffinerie-, Chemie-, Stahl-, Ammoniak- sowie Zellstoff- und Papierwerke. Die KSI-Allianz wird als hochgradig kooperatives, integriertes Team tätig sein, um den Kunden einen umfassenden Ansatz für Geschäftsentwicklung und Anlagenbau aus einer Hand zu bieten – von der Vorbereitungsphase bis hin zu Konstruktion, Beschaffung und Projektrealisierung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005345/de/

Svante partners with Kiewit to develop industrial-scale carbon capture projects in North America (Graphic: Business Wire)

Bei den Projekten zur Kohlenstoffabscheidung kommt die Feststoff-Sorbentien-Technologie von Svante zum Einsatz, um die Kohlendioxide direkt aus den verdünnten Rauchgasen der Industrieverbrennung abzuscheiden. Dabei handelt es sich um eine nichtintrusive „End-of-the-Pipe“-Lösung, bei der reines CO2 in Pipeline-Qualität zur sicheren Lagerung produziert wird.

„Wir sind sehr stolz darauf, Svante als Planungs- und Baupartner für diese neuartige Technologie gewonnen zu haben. Dies ermöglicht uns, unsere Expertise beim Bau von Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung zu nutzen“, so David Claggett, Senior Vice President, Kiewit Energy Group Inc. „Neue Technologien haben die größte Aussicht auf Erfolg, wenn sie im Paket mit einem integrierten Projektrealisierungsansatz von Unternehmen implementiert werden, die Kosten- und Terminsicherheit gewährleisten können.“

„Kiewit ist in Nordamerika Marktführer bei der CCS-Implementierung und verfügt über eine installierte Kapazität von mehr als 5.500 Tagestonnen. Derzeit laufen FEED-Studien für weitere 60.000 Tagestonnen. Kiewit und Svante sind dazu bereit und in der Lage, die nächste Phase beim Ausbau der Anlagenkapazitäten auf dem Weg zur Dekarbonisierung schwieriger Industriezweige wie Zement und blauer Wasserstoff einzuleiten“, berichtet Claude Letourneau, President und CEO, Svante.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen die kritische Reduzierung der Investitionskosten für die Abscheidung von Kohlendioxid aus Industrieanlagen anstreben, um die weltweiten Klimaneutralitätsziele zu erreichen, die bei der Stabilisierung des Klimas entscheidend sind. Führende Vertreter aus Industrie, Finanzsektor und Regierung sind sich bei ihrer Bewertung der enormen Herausforderungen einig und sehen einen erheblichen Bedarf von mehr als 2.000 Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung und -eliminierung bis 2040. Dies entspricht der Inbetriebnahme von etwa zwei hocheffizienten Anlagen pro Woche in den kommenden 20 Jahren.

Über Svante

Svante bietet Unternehmen aus emissionsintensiven Branchen eine effektive Möglichkeit, in großem Maßstab CO2-Emissionen aus ihrer bestehenden Infrastruktur abzuscheiden, um sie entweder sicher zu lagern oder in einem geschlossenen Kreislauf für industrielle Anwendungen zu nutzen. Mit der Fähigkeit, CO2 direkt aus industriellen Quellen abzuscheiden – und zwar zu weniger als der Hälfte der Kapitalkosten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen –, macht Svante die Kohlenstoffabscheidung im industriellen Maßstab zur Realität. Die Svante-Technologie wird derzeit von führenden Unternehmen der Energie- und Zementindustrie in einer Pilotanlage eingesetzt. Im Rahmen des CO2MENT-Pilotanlagenprojekts – einer Partnerschaft von Lafarge (Holcim) und TotalEnergies – wird in Richmond (British Columbia, Kanada) eine Anlage mit einer Kapazität von 1 Tagestonne betrieben, die das abgeschiedene CO2 erneut in Beton injiziert. Der Bau und die Inbetriebnahme einer Demonstrationsanlage mit einer Kapazität von 30 Tagestonnen wurde 2019 in einer Industrieanlage in Lloydminster (Saskatchewan, Kanada) abgeschlossen. Eine Demonstrationsanlage mit einer Kapazität von 25 Tagestonnen wird derzeit am Standort von Chevron U.S.A. in der Region Bakersfield, US-Bundesstaat Kalifornien, geplant und realisiert. Ferner laufen in Nordamerika und Europa mehrere Machbarkeitsstudien für kommerzielle Projekte zur Kohlenstoffabscheidung mit Kapazitäten zwischen 500 und 4.500 Tagestonnen.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Kiewit will Svante Konstruktions-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) für zwei vom US-amerikanischen Energieministerium finanzierte Projekte zur Kohlenstoffabscheidung erbringen. Am 1. September 2020 gewährte das National Energy Laboratory Technology des US-Energieministeriums (DOE-NETL) Fördergelder in Höhe von 1,5 Mio. US-Dollar für die Entwicklung auf Kostenteilungsbasis zur Unterstützung der technischen Anfangsgutachten und die Weiterentwicklung des ersten kommerziellen Projekts LH CO2MENT Colorado für bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Für die Entwicklung auf Kostenteilungsbasis zur Unterstützung von Planung, Bau und Betrieb einer zweiten Kohlenstoffabscheidungsanlage im technischen Maßstab auf dem Chevron-Ölfeld Kern River im San Joaquin Valley, US-Bundesstaat Kalifornien, wurden staatliche Fördermittel in Höhe von 13 Mio. US-Dollar bereitgestellt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Svante Investitionen in Höhe von mehr als 195 Mio. US-Dollar erhalten, darunter die jüngste Investition in Höhe von 25 Mio. Kanadische Dollar durch den Strategic Innovation Fund der kanadischen Regierung. Svante baut eine skalierbare Lieferkette für aktive Abscheidungsmaterialien auf, um ein breites Lösungsangebot zur Abscheidung und Entfernung von Kohlenstoff im Gigatonnen-Maßstab bereitzustellen. Dem Board of Directors von Svante gehören der Nobelpreisträger und ehemalige US-amerikanische Energieminister Steven Chu sowie Chairman Steven Berkenfeld, ehemaliger Head of Industrial & Cleantech Practice bei Barclays Capital, an. Nähere Informationen zur Technologie von Svante sind hier verfügbar oder über die Website von Svante www.svanteinc.com, LinkedIn oder Twitter (@svantesolutions).

Über Kiewit

Kiewit ist eines der größten und renommiertesten Hoch- und Tiefbauunternehmen Nordamerikas. Das 1884 gegründete Unternehmen in Belegschaftsbesitz betreibt ein Netzwerk von Tochtergesellschaften in den USA, Kanada und Mexiko. Kiewit erbringt Hoch- und Tiefbauleistungen für die verschiedensten Märkte, darunter Transport, Öl, Gas und Chemie, Energie, Bau, Wasser/Abwasser, Industrie und Bergbau. Im Jahr 2020 erzielte Kiewit einen Umsatz von 12,5 Milliarden US-Dollar und beschäftigt 27.000 Angestellte und Handwerker. Für nähere Informationen über die Projekte von Kiewit und die Lösungen im Bereich der Kohlenstoffabscheidung klicken Sie bitte hier oder besuchen Sie unsere Website.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213005345/de/

Svante



Julia McKenna (Medien)

jmckenna@svanteinc.com



+1 (778) 985 5722

Kiewit



Angela Nemeth (Medien)

Angela.Nemeth@kiewit.com



+1 402-952-4627