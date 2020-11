Swarm64 verkündet strategische Partnerschaft mit CYBERTEC

Diese Kooperation wird Unternehmen dabei helfen, ihre Datenbank-Kosten zu senken, indem sie kostspielige Oracle-, IBM- und Microsoft-Datenbanken durch kostenlose und frei verfügbare PostgreSQL-Datenbanken ersetzen.

Swarm64 (swarm64.com), der führende Anbieter von Softwarelösungen zur Datenbank-Beschleunigung für die Open-Source-Datenbank PostgreSQL, gab heute eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit CYBERTEC International PostgreSQL GmbH bekannt, dem in Österreich ansässigen PostgreSQL-Datenbank-Spezialisten und Experten für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datendienste. Die beiden Unternehmen werden sich gemeinsam darauf konzentrieren, Unternehmen in ganz Europa dabei zu helfen, Datenbank-Kosten zu senken, indem sie kostspielige Oracle-, IBM- und Microsoft-Datenbanken durch offen zugängliche PostgreSQL-Datenbanken ersetzen - insbesondere bei großen Berichts- und Analyseprojekten wie Data Warehousing, Data Science und anderen abfrageintensiven Anwendungen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird CYBERTEC die Swarm64 DA Erweiterung zur Abfrage-Beschleunigung mit seiner PostgreSQL Enterprise Edition (PGEE) Software bündeln und Support- und Entwicklungsdienstleistungen für Swarm64 DA anbieten. Die kürzlich vorgestellte Swarm64 DA 5.0 erweitert Open Source PostgreSQL um eine 5- bis 60-fach schnellere Abfrage-Leistung, um Kunden dabei zu unterstützen, Anforderungen auf Unternehmensebene zu erfüllen, IT-Kosten zu senken und die Entwicklung von Datenbankanwendungen zu vereinfachen.

"Unsere Zusammenarbeit mit CYBERTEC wird es Unternehmen ermöglichen, ihre Nutzung von PostgreSQL auf größere Enterprise-Datenbankprojekte auszuweiten - und mit Open Source PostgreSQL jährlich Millionen an DBMS-Infrastrukturkosten zu sparen", sagte Thomas Richter, CEO von Swarm64. "Die schnellere Abfrage-Leistung von PostgreSQL, ermöglicht durch Swarm64 DA, kombiniert mit den zuverlässigen Sicherheitsfunktionen von CYBERTEC PGEE, ist die perfekte kostensparende "Tera-Scale"-Alternative zu alternden Oracle-, SQL Server- und DB2-Datenbanken.

Gemeinsame Kunden werden enorme Kosteneinsparungen feststellen können, wenn sie PostgreSQL auch für Projekte einsetzen, für die bisher teure Analyse- und Data-Warehouse-Datenbanken erforderlich waren.

"Der Einsatz von Swarm64 DA-beschleunigtem PostgreSQL, mit CYBERTECs PGEE-Lösung und unterstützt durch CYBERTECs tiefgehende Erfahrung in der Entwicklung und im Support von PostgreSQL wird Kunden helfen, diese Umstellung schneller und erfolgreicher zu vollziehen", sagte Hans-Jürgen Schönig, der Geschäftsführer und Gründer der CYBERTEC PostgreSQL International GmbH. Niedrigere Kosten für die Datenplattform werden auch Kostenbarrieren und Komplexität beseitigen, sodass unsere Kunden in der Lage sind, mehr analytische Lösungen zu entwickeln, die wertvolle Einblicke in das Unternehmen/Geschäft bieten, fügte Schönig hinzu.

Über Swarm64

Swarm64 entwickelt Erweiterungen für die freie Open-Source-Datenbank PostgreSQL, eine der am weitesten verbreiteten Datenbanken der Welt. Swarm64 bietet Unternehmen die einfachste Möglichkeit, die Leistung von PostgreSQL-Abfragen für Unternehmenssysteme zu skalieren. Swarm64 hat ein Weltklasse-Team von Innovatoren der PostgreSQL-Datenbank-Performance aufgebaut und neue Wege zur Beschleunigung von PostgreSQL entwickelt. Swarm64 wird von führenden Venture-Investoren aus den USA, Norwegen und Deutschland unterstützt und hat Büros in Berlin, Boston und Palo Alto.

Über CYBERTEC

CYBERTEC ist ein weltweit führender Dienstleister im Bereich der Open-Source-Datenbank PostgreSQL und bietet Lösungen für die Verwaltung und Datenanalyse von PostgreSQL. Durch das Angebot von PostgreSQL-Migrationen, Administration, Design und mehr, bietet CYBERTEC einen All-in-One-Katalog von leistungsstarkem PostgreSQL-Support. Durch diesen außergewöhnlichen Service und ausgestattet mit einem Team von Experten, hat sich das Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf erworben. Wenn es um maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und große Datenmengen geht, bietet CYBERTEC für Sie maßgeschneiderte Dienstleistungen an.

