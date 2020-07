SWIFT zertifiziert Fiorano ISO 20022 Accelerator für Auslandsüberweisungen und deren Meldungen

Fiorano gehört jetzt zu einer exklusiven Gruppe weltweiter Anbieter mit SWIFT-zertifizierten „CBPR+ Ready“-Lösungen

Fiorano Software, ein führender Anbieter von integrativer Middleware, API-Management- und Bankenlösungen für Unternehmen, gab heute die Bestätigung der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) bekannt, dass Fiorano die „Cross-Border Payments and Reporting Plus (CBPR+)“-Nachrichtenspezifikationen unterstützt. Fiorano gehört nun zu einer exklusiven Gruppe von weltweiten Anbietern, deren Lösungen die Anforderungen für die SWIFT-Zertifizierung hinsichtlich ihrer Eignung für „CBPR+“ erfüllen.

Fiorano kündigte kürzlich außerdem die Verfügbarkeit eines SWIFT-Confirm-Pakets zur Zahlungsbestätigung an, unter Einhaltung der Frist für „universelle Bestätigungen“ bis zum November 2020, unter Nutzung von SWIFT genehmigter automatisierter Kanäle, einschließlich MT 199, API-Aufrufen und CSV-Batches, und mit einem einfachen Upgrade-Pfad zu SWIFT gpi und SWIFT CBPR+ / ISO 20022.

„Die Fähigkeit, vorkonfigurierte Unterstützung für SWIFT Universal Confirmations und CBPR+ als Overlay-Dienst zu bieten, ist für Banken und Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung, wenn sie die direkt von SWIFT gestellten und die noch umfassenderen ISO 20022-Anforderungen erfüllen wollen, ohne bestehende Backend-Systeme aufrüsten zu müssen“, erläuterteBiju Suresh Babu, Managing Director – Banking und Financial Services bei Fiorano Software. „Fiorano hat kontinuierlich neue Funktionen und Features ergänzt, die darauf abzielen, Kunden und Partner dabei zu unterstützen, die Einhaltung von ISO 20022 in Übereinstimmung mit SWIFT und eine breite Unterstützung globaler Zahlungssysteme mit nur minimalen Störungen oder Unterbrechungen zu gewährleisten“, fügte er hinzu.

Basierend auf der bewährten, sicheren und skalierbaren Fiorano Hybrid Integration Platform (HIP) für Unternehmen und zusätzlich ausgestattet mit einem leistungsstarken Satz von ISO 20022-kompatiblen Adaptern unterstützt Fiorano ISO 20022 Accelerator die schnelle Anpassung an den ISO 20022 Messaging-Standards mittels Konnektoren und Tools, die programmierfreie Implementierungen für eine schnelle Einsatzbereitschaft ermöglichen.

Über Fiorano: Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen Fiorano Software ist seit 1995 ein vertrauenswürdiger Anbieter von hybrider Integrations- und API-Technologie, die Interoperabilität, Rentabilität und neue Einnahmequellen ermöglicht. Fiorano operiert über seine weltweiten Niederlassungen und ein globales Netzwerk von Technologiepartnern und Wiederverkäufern. Globale Unternehmen wie AT&T Wireless, Federal Bank, NASA, Bank of Kigali, Commercial Bank of Africa, Canadia Bank, US Coast Guard und Vodafone setzen Fiorano ein, um Innovationen durch offene, an Standards orientierte, ereignisgesteuerte Echtzeitlösungen für beispiellose Produktivität voranzutreiben.

