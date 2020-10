SWISS LIFE - Jetzt müssen die Bullen sich zeigen!

Swiss Life Holding AG - WKN: 778237 - ISIN: CH0014852781 - Kurs: 349,600 Fr (VTX)

Die Aktien von Swiss Life Holding besitzen einen sehr interessanten Chart. Allerdings muss man sich wohl noch etwas gedulden, um ein neues prozyklisches Handelssignal zu bekommen. Denn Anfang September prallte der Titel am EMA200 im Tageschart sehr bearish ab. Von diesem negativen Muster konnten sich die Käufer in den darauffolgenden Tagen nicht erholen und der Kurs fiel auf die Unterstützung bei 340,00 CHF zurück. Diese Supportzone wiederum konnten die Bären nicht unterschreiten. Daher erholte sich der Wert wieder bis zum EMA50. Dort droht nun ein weiteres bearishes Muster zu entstehen. Doch die Weichen sind noch nicht gestellt. Allerdings viel Handlungsspielraum haben die Käufer in den kommenden Tagen nicht mehr.

Charttechnischer Ausblick

Bei 348,80 CHF und bei 338,70 CHF befinden sich wichtige Marken. Gestern fand ein Rückgang bis auf 348,40 CHF statt. Dadurch würde eine erst kürzlich entstandene Kurslücke geschlossen. Sollte dort größeres Kaufinteresse bestehen, wäre ein erneuter Anstieg bis zur 200-Tage-Linie denkbar.

Können die Käufer in den kommenden Tagen das letzte Verlaufstief bei 338,70 CHF verteidigen, dann dürften die Bären größere Probleme bekommen. Denn ein Anstieg über 363,00 CHF würde ein Kaufsignal mit Ziel 380,00 CHF aktivieren. Ein weiteres prozyklisches Kaufsignal läge nach einem Tagesschlusskurs über 383,00 CHF vor.

Fällt der Titel allerdings unter die 330,00 CHF -Marke zurück, würde ein neues größeres Verkaufssignal winken. In diesem Fall müsste man mit einem Test der runden 300,00 CHF -Marke rechnen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)