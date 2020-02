Swiss Life kauft eigene Aktien zurück und steigert die Dividende

Der Schweizer Lebensversicherer Swiss Life Holding AG (ISIN: CH0014852781) wird von März 2020 bis Mai 2021 ein neues Aktienrückkaufsprogramm über 400 Mio. Franken durchführen, wie am Freitag berichtet wurde.

Swiss Life wird die Dividende um knapp 21 Prozent von 16,5 Franken auf 20 Franken (ca. 18,80 Euro) erhöhen, wie weiter mitgeteilt wurde. Beim aktuellen Börsenkurs von 431 Franken (ca. 405 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,64 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt damit bei 53 Prozent. Die nächste ordentliche Generalversammlung der Swiss Life Holding AG wird am 28. April 2020 stattfinden.

Swiss Life steigerte den Reingewinn im Geschäftsjahr 2019 um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,20 Mrd. Franken (ca. 1,13 Mrd. Euro). Der bereinigte Betriebsgewinn betrug 1,69 Mrd. Franken, was einem Plus von 10 Prozent entspricht. Die Swiss Life-Gruppe erzielte Prämieneinnahmen von 23 Mrd. Franken nach 19,2 Mrd. Franken im Vorjahr. Die verwalteten Vermögen für Drittkunden lagen per Ende 2019 bei 83 Mrd. Franken, ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Ende des Vorjahrs.

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 9.300 Mitarbeitende.

