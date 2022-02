Swiss Re erzielt Gewinn und zahlt eine konstante Dividende an die Aktionäre

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re (ISIN: CH0126881561) wird eine konstante Dividende von 5,90 Franken (ca. 5,70 Euro) an seine Aktionäre ausschütten, wie am Freitag in Zürich berichtet wurde. Beim derzeitigen Börsenkurs von 92,04 Franken (ca. 89,03 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,41 Prozent. Die Generalversammlung findet am 13. April 2022 statt.

Swiss Re erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Gewinn von 1,44 Mrd. US-Dollar nach einem Fehlbetrag von 878 Mio. US-Dollar im Jahr 2020. Dies lag unter den Erwartungen der Analysten (2 Mrd. US-Dollar). Die Nettoprämien stiegen von 40,77 Mrd. US-Dollar auf 42,73 Mrd. US-Dollar. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 97,1 Prozent, nach 109,0 Prozent im Vorjahr.

Swiss Re will die Eigenkapitalrendite im Jahr 2022 auf 10 Prozent und im Jahr 2024 auf 14 Prozent steigern (2021: 5,7 Prozent, bereinigt um Covid-Schäden 11,6 Prozent).

Redaktion MyDividends.de