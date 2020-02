Swiss Re schließt Aktienrückkaufprogramm ab

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re (ISIN: CH0126881561) hat das am 6. Mai 2019 lancierte Aktienrückkaufprogramm zum 18. Februar 2020 beendet, wie am Dienstag berichtet wurde. Das Programm hatte einen Umfang von 1 Mrd. Franken. Seit dem 6. Mai 2019 wurden insgesamt 9,91 Mio. Aktien zu einem Durchschnittspreis von 100,93 Franken erworben.

Der Konzern wird am 20. Februar seinen Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr vorlegen. Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer nach der Munich Re erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2019 einen Gewinn von 1,3 Mrd. US-Dollar, im Vergleich zu 1,1 Mrd. US-Dollar im Vorjahreszeitraum, wie am 31. Oktober berichtet wurde.

Redaktion MyDividends.de