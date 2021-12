SYMRISE - Auf zu neuen Ufern?

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 130,300 € (XETRA)

Die Anteile des Duft-und Geschmacksstoffspezialisten Symrise erreichten schon im November im Rahmen ihres übergeordneten Aufwärtstrends den Zielbereich um 130,00 EUR und konnten diesen knapp überschreiten, ehe ausgehend vom neuen Rekordhoch bei 132,65 EUR eine Korrektur einsetzte.

Diese wurde Anfang Dezember von einer weiteren Kaufwelle abgelöst, die jetzt an das neue Rekordhoch führt. Aktuell verliert der Wert zwar etwas an Aufwärtsdynamik, könnte aber problemlos ausgehend von 127,15- 128,50 EUR den Ausbruch über 132,65 EUR vollziehen. Das nächste Ziel läge dann bei rund 136,00 EUR. Darüber könnte die Symrise-Aktie sogar den langfristigen Zielbereich bei 142,00 USD ansteuern.

Abgaben unter 127,15 EUR dürften dagegen eine deutliche Korrektur einleiten, die zunächst wieder bis 122,47 EUR zurückreichen dürfte. Darunter wäre aber sogar schon ein Einbruch bis 116,70 EUR möglich.

Symrise Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)