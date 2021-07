SYMRISE - Rally zündet am Allzeithoch den Turbo

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 120,950 € (XETRA)

Seit der Bodenbildung knapp über der 95,00 EUR-Marke zog die Aktie des Duftmittelherstellers Symrise ganz dem Namen entsprechend in einer steilen, dreiteiligen Kaufwelle über den Widerstand bei 115,10 EUR an und erreichte zuletzt auch das Rekordhoch bei 121,05 EUR. Insbesondere in dieser Woche steigt der Wert fast schon senkrecht an. Beste Voraussetzungen für eine Ausdehnung der Rally.

Mittelfristige Ziele im Bereich von 130,00 EUR

Bei 122,50 EUR liegt noch ein untergeordnetes Kursziel im Markt. Sollte die Marke aber ebenfalls überschritten werden, wäre auch der Ausbruch über das Rekordhoch nachhaltig gelungen und damit der Weg bis 126,00 EUR eröffnet. Darüber könnte die Symrise-Aktie mittelfristig schon bis 129,00 und 133,00 EUR klettern.

Größere Korrekturen erst unter 117,30 EUR

Unter 119,00 EUR sollte der Wert jetzt zunächst aber nicht zurückfallen, da sonst das schöne Aufwärtsmomentum der letzten drei Tage wieder verloren gegangen wäre und man ausgehend von 117,30 EUR einen neuen Angriff aufs Rekordhoch starten müsste. Unter der Marke wäre dagegen mit einer stärkeren Korrektur bis 115,10 und 112,35 EUR zu rechnen, ehe sich der Aufwärtstrend fortsetzen dürfte.

Charttechnisches Fazit: Mit dem aktuellen Kaufimpuls hat die Aktie von Symrise Aufwärtspotenzial bis 126,00 EUR generiert. Substanzielle Korrekturen sind derzeit erst bei Kursen unter 1117,30 EUR zu erwarten.

