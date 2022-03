Symrise steigert die Dividende das zwölfte Jahr in Folge

Der Duft- und Geschmacksstoff-Spezialist Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,02 Euro je Aktie ausbezahlen. Dies entspricht einer Anhebung um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,97 Euro). Es ist die insgesamt zwölfte Dividendenanhebung in Folge. Beim aktuellen Börsenkurs von 106,50 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,96 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. Mai 2022 statt.

Symrise steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2021 um 8,7 Prozent auf 3,83 Mrd. Euro (2020: 3,52 Mrd. Euro). Das organische Umsatzwachstum belief sich auf 9,6 Prozent, wie am Dienstag berichtet wurde. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 814 Mio. Euro über dem Vorjahreswert von 742 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge betrug 21,3 Prozent (2020: 21,1 Prozent). Symrise steigerte den Konzerngewinn auf 375 Mio. Euro (2020: 307 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie stieg auf 2,74 Euro (2020: 2,27 Euro).

Symrise geht weiterhin davon aus, schneller zu wachsen als der relevante Markt und den durchschnittlichen jährlichen Umsatz um 5 bis 7 Prozent (CAGR) zu steigern. Dies gilt trotz steigender Rohstoffkosten auch für 2022.

Symrise mit Sitz in Holzminden gehört mit knapp 11.100 Mitarbeitern zu den weltweit größten Firmen für Düfte und Aromen. Die Aktie ist seit September 2021 um Leitindex DAX vertreten.

