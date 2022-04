SYMRISE - Was für ein Bulle!

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 114,500 € (XETRA)

Nach dem Abverkauf an das Vorjahrestief aus dem März 2021 bei 95,88 EUR startete bei der Aktie des Duftstoffspezialisten Symrise eine weitere steile Erholung. Diese hätte theoretisch noch der zweite Teil einer tendenziell bärischen ABC-Korrektur sein können, wäre es den Bullen nicht gelungen, die Aktie in den letzten Tagen auch über den Widerstand bei 110,10 EUR und damit zeitlich wie preislich über die Länge der Erholung vom Februar anzutreiben.

Damit wurde auch das Longsetup aktiviert, das in der GodmodePLUS-Analyse vom 23.März vorgestellt worden war und die Aktie zur Bestätigung des Ausbruchs auch direkt an den Bereich um 115,00 EUR gekauft. Mehr zu unserem Angebot von GodmodePLUS erfahren Sie auch unter diesem Link.

Kleinere Hürde bei 115,94 EUR

Sollte jetzt auch das kleine interne Kursziel bei 115,94 EUR überschritten werden, wäre dies ein Signal für eine Kaufwelle bis an die Widerstandszone um 120,05 - 121,05 EUR. Damit wäre auch ein kurzfristiger Aufwärtstrendkanal nach oben überwunden, der sich in den letzten Tagen gebildet hatte. Auf Höhe der Tiefs einer Topbildungsphase aus dem Winter 2021 dürfte eine größere Korrektur einsetzen. Doch bei der aktuellen Stärke ist der Aktie auch der anschließende Ausbruch über diese Zone in Richtung 127,15 EUR zuzutrauen.

Auf der Unterseite ist die Symrise-Aktie zunächst durch den Supportbereich um 110,10 EUR gut abgesichert. Erst darunter müsste man sich über eine Korrektur bis 105,70 und 103,3 EUR Gedanken machen.

Symrise Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9,99 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)