Synchrony Financial kündigt Aktienrückkauf an

Der amerikanische Finanzdienstleister Synchrony Financial (ISIN: US87165B1035, NYSE: SYF) gibt ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,6 Mrd. US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021 bekannt.

Synchrony Financial zahlt den Aktionären am 16. Februar 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents aus, wie weiter berichtet wurde (Record date ist der 5. Februar 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit 0,88 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 35,38 US-Dollar (Stand: 26. Januar 2021) bei 2,49 Prozent.

Synchrony Financial ist ein Finanzdienstleister mit Firmensitz in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut. Im dritten Quartal 2020 erzielte der Konzern einen Ertrag von 303 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 1,06 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 20. Oktober berichtet wurde. In den ersten 9 Monaten 2020 lag der Ertrag bei 0,62 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,02 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 8,39 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 21,38 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Januar 2021) auf.

Redaktion MyDividends.de