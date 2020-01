Synnex schlägt die Erwartungen und hebt die Dividende an

Die Synnex Corporation (ISIN: US87162W1009, NYSE: SNX) zahlt eine Quartalsdividende von 0,40 US-Dollar je Aktie aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um 2,5 Cents bzw. knapp 6,70 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 31. Januar 2020 (Record date: 24. Januar 2020).

Insgesamt schüttet der IT-Konzern aus Fremont, Kalifornien, auf das Jahr gerechnet 1,60 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 128,84 US-Dollar (Stand: 9. Januar 2020) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,24 Prozent.

Synnex ist 1980 von Robert T. Huang gegründet worden. Im Fiskaljahr 2019 wurde ein Umsatz von 23,76 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 19,77 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Gewinn (non-GAAP) betrug 681,5 Mio. US-Dollar nach 454,8 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Konzern teilte am Donnerstag ebenfalls mit, dass Synnex sich künftig in zwei an der Börse separat gehandelte Firmen unter den Namen Synnex Technology Solutions sowie Concentrix aufspalten will. Nach Bekanntgabe der Nachrichten lag die Aktie nachbörslich über 8 Prozent im Plus.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 0,03 Prozent im Plus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 6,6 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 9. Januar 2020).

Redaktion MyDividends.de