Synovus Financial schüttet Dividende aus

Der amerikanische Finanzdienstleister Synovus Financial Corp. (ISIN: US87161C5013, NYSE: SNV) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 33 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 4. Januar 2021 (Record date: 17. Dezember 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 1,32 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Aktienkurs von 32,71 US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2020) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 4,04 Prozent. Das Unternehmen ist 1888 in Columbus, im US-Bundesstaat Georgia, gegründet worden. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete Synovus einen Umsatz von 492,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 491,7 Mio. US-Dollar), wie am 20. Oktober berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 83,28 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 127,44 Mio. US-Dollar). Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street aktuell mit 16,56 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de