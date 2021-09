Synovus Financial wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der amerikanische Finanzdienstleister Synovus Financial Corp. (ISIN: US87161C5013, NYSE: SNV) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 33 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. Oktober 2021 (Record date: 16. September 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit weiterhin 1,32 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Aktienkurs von 42,92 US-Dollar (Stand: 2. September 2021) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 3,08 Prozent. Das Unternehmen ist 1888 in Columbus, im US-Bundesstaat Georgia, gegründet worden. Es werden rund 285 Filialen in Georgia, Alabama, South Carolina, Florida und in Tennessee betrieben. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete Synovus einen Gewinn von 177,91 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 178,97 Mio. US-Dollar), wie am 20. Juli berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie, die an der Wall Street notiert ist, mit aktuell 32,59 Prozent im Plus (Stand: 2. September 2021) und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 6,26 Mrd. US-Dollar. Redaktion MyDividends.de