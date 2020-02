Synteract gründet Rare Disease Institute: Ein innovatives Programm mit besonderem Schwerpunkt auf seltenen Krankheiten

Synteract, eine innovative CRO, die sich mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammenschließt, um neue Medikamente auf den Markt zu bringen, hat das Synteract Rare Disease Institute™ (Institut für seltene Krankheiten) ins Leben gerufen, das sich die Stärken und Fähigkeiten von Synteract im Bereich seltener Krankheiten zunutze macht. Das Programm umfasst Vorträge, Webinare, interaktive Diskussionen, Videos und Fachliteratur. Das Synteract Rare Disease Institute wird eine Vielzahl von Themen abdecken, darunter die Patientenperspektiven, Bioethik, regulatorische Anforderungen, Kundenbindung, Patientenvertretung und mehr.

Derek Ansel, Direktor der Abteilung für seltene Krankheiten und Kinderheilkunde (Rare, Orphan, and Pediatrics), der das Programm leitet, sagt: „Ich freue mich sehr, die Gründung des Synteract Rare Disease Institute anzukündigen, das speziell für seltene Krankheiten entwickelt wurde. Unser Ziel war es, ein umfassendes Programm für seltene Krankheiten anzubieten, das von den Indikationen über innovative Versorgungsmodelle bis hin zur Patientenperspektive reicht. Das Synteract Rare Disease Institute gibt unseren Mitarbeitern eine Grundlage für die Entwicklung im Bereich der seltenen Krankheiten und fördert das proaktive Verständnis und die Erforschung dieses wachsenden Bereichs der klinischen Forschung.“

Synteracts Geschichte der Zusammenarbeit mit bahnbrechenden Biotech-Unternehmen hat die natürliche Entwicklung des Instituts begünstigt. Synteract verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Arbeit an Projekten zu seltenen Krankheiten, was die Kultivierung und Erweiterung von Angeboten ermöglicht, die auf die Bedürfnisse der Biotech-Partner zugeschnitten sind.

Die Vizepräsidentin für seltene Krankheiten und Kinderheilkunde Lisa Dilworth fügt hinzu: „Die Einrichtung des Synteract Rare Disease Institute ist ein Ausdruck unseres unternehmerischen Engagements für das Erreichen von Spitzenleistungen und die Erhaltung der Qualität im Bereich der seltenen Krankheiten. Dieses Programm baut auf der Leidenschaft und dem Engagement unserer Mitarbeiter für die Forschung über seltene Krankheiten auf und fördert gleichzeitig die Zusammenarbeit und Innovation von der Führungsebene bis zum Endverbraucher.

Da sich die Studien im Bereich seltener Krankheiten in den letzten Jahren rasant entwickelt haben, wurde das Synteract's Rare Disease Institute gegründet, um den wachsenden Bedarf der klinischen Forschungsindustrie und der Patienten, die an seltenen Krankheiten leiden, zu decken.“

Synteracts umfassende Erfahrung im Bereich der Medikamentenentwicklung für seltene Krankheiten erstreckt sich über viele therapeutische Bereiche und unterstützt die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen seinen fokussierten Entwicklungszentren in den Bereichen Onkologie, Dermatologie, Neurowissenschaften, Pädiatrie und Allgemeinmedizin.

