Syrische Regierung sperrt Luftraum im Nordwesten

DAMASKUS (dpa-AFX) - Im Zuge der türkischen Angriffe in Syrien hat die syrische Regierung den Luftraum im Nordwesten des Landes gesperrt. Flugzeuge und Drohnen dürften über dem Nordwesten und insbesondere über Idlib nicht mehr fliegen, teilte die syrische Armee einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge am Sonntag mit. "Jedes Flugzeug, das unseren Luftraum verletzt, wird als feindlich eingestuft und abgeschossen."

Der Schritt folgte kurz nach dem mutmaßlichen Abschuss eines Kampfflugzeugs der syrischen Regierung. Von der Türkei unterstütze Rebellen erklärten, den Jet abgeschossen zu haben. Die syrische Armee bestritt dies und erklärte, statt des Flugzeugs sei eine türkische Drohne abgeschossen worden.

Türkische Truppen hatten am Samstag Angriffe auf mehrere Ziele in Syrien unternommen. Aktivisten zufolge wurden dabei mehr als 70 Soldaten der syrischen Regierung getötet. Türkische Truppen würden in der Provinz Idlib und der Umgebung weiterhin angreifen, hieß es aus Kreisen des syrischen Militärs am Sonntag. Die Türkei griff aus Vergeltung an für die Tötung von 36 türkischen Soldaten bei einem Luftangriff in Idlib./jot/DP/mis