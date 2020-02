Sysnet Global Solutions sichert sich Wachstumskapital in signifikanter Höhe von FTV Capital und True Wind Capital

Investition unterstützt das weitere Wachstum von Sysnet und beschleunigt die Entwicklung seiner Palette an Sicherheitslösungen

Sysnet Global Solutions, der führende Anbieter von Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen, der in über 60 Ländern weltweit präsent ist, hat heute die Aufnahme einer bedeutenden Wachstumsbeteiligung bekannt gegeben. Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von FTV Capital, einer Wachstumskapitalgesellschaft mit Erfolgsbilanz in der Unterstützung wachstumsstarker Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen, sowie von True Wind Capital, einem technologieorientierten Wachstums- und Private-Equity-Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Sicherheitssoftware und -dienstleistungen, als gleichberechtigtem Investor. Im Rahmen der Transaktion werden FTV Capital-Gründungspartner Richard Garman, Partner Kyle Griswold und Principal Richard Liu in den Vorstand von Sysnet aufgenommen. Von True Wind werden Gründungspartner Jamie Greene und Partner Sean Giese in dem Vorstand von Sysnet beitreten.

Sysnet bietet einigen der weltweit größten, global agierenden Acquirer-Organisationen Compliance- und Sicherheitsmanagement-Lösungen für Händler und unterstützt mehr als drei Millionen Händler weltweit. Die Kunden von Sysnet bevorzugen die Managed Compliance und Security Services von Sysnet als Alternative zur Berechnung von Gebühren aufgrund der Nichteinhaltung der PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) durch die Kunden. Alle Organisationen, die Zahlungskartendaten verarbeiten, unterliegen den PCI DSS.

Die Investition werden verwendet, um das rasante Wachstum von Sysnet in Nordamerika und Europa sowie die Expansion in neue Märkte, einschließlich Lateinamerika und Asien, zu unterstützen. Die Investition wird auch die weitere Entwicklung des Angebots an Sicherheitslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen über Acquiring- und Zahlungsverarbeitungsinstitute beschleunigen.

„Sysnet freut sich, mit Weltklassepartnern wie FTV Capital und True Wind Capital zusammenzuarbeiten, um seine Wachstumspläne sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten zu unterstützen“, so Gabe Moynagh, CEO bei Sysnet. „FTV passt perfekt zu Sysnet, da es über Know-how in den Bereichen Sicherheit und Zahlungen, das Global Partner Network® sowie über die erwiesene Fähigkeit verfügt, wachstumsstarke Unternehmen zu skalieren. Zudem ist True Wind ein kompetenter Technologie-, Software- und Sicherheitsinvestor, der Technologieunternehmen seine jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Wachstum und Skalierung zur Verfügung stellt. Dank der gemeinsame Investition der Unternehmen werden wir in der Lage sein, unsere strategische Beziehung zu unseren Kunden und deren Kunden durch die Verbesserung unseres Angebots an Sicherheitsprodukten und unseres Kundensupports weltweit zu vertiefen. Wir sind zuversichtlich, dass Sysnet von der Erfahrung und dem Fachwissen profitieren wird, die die Teams von FTV und True Wind einbringen.

Als branchenspezifischer Wachstumsinvestor verfügt FTV Capital über umfassendes Fachwissen in der Sicherheits- und Zahlungsindustrie, da es bereits in Unternehmen wie A-LIGN, Egress, ID.me und ReliaQuest investiert hat. Die Investmentprofis von True Wind Capital besitzen beträchtliche Erfahrung mit der Durchführung erfolgreicher Transaktionen im Bereich Sicherheitssoftware und Managed IT Services, darunter Crowdstrike, Datto, Zscaler, GoDaddy und Zix.

„Da der Bedarf an Cybersicherheits- und Compliance-Lösungen kontinuierlich wächst, benötigen Unternehmen aller Größenordnungen erstklassige Lösungen, um diesen kritischen Bedarf zu decken“, so Kyle Griswold, Partner bei FTV Capital. „Sysnet hat sich einen Ruf als Innovator erworben und bietet eine überzeugende Lösung sowohl für Zahlungsanbieter in Form von verbesserter Compliance und Merchant Retention als auch für Händler in Form von mehr Sicherheit und Datenschutz. Sean Giese, Partner bei True Wind Capital, fügt an: „Das Unternehmen ist für ein enormes Wachstum gerüstet, da es kleinere und größere Unternehmen bedienen kann und gleichzeitig anstrebt, seine globale Präsenz und Produktpalette zu erweitern.

„Sysnet revolutioniert die Art und Weise, wie Händler weltweit Zahlungsstandards einhalten“, kommentiert Richard Garman, Gründungspartner von FTV Capital. „Mit dieser Investition wird FTV Capital seine Erfahrung im Sicherheitsmarkt und sein Netzwerk einsetzen, um die Innovationen von Sysnet für globale Transaktionsserviceanbieter zu beschleunigen.“

„Wir befinden uns an einem spannenden Wendepunkt in der Entwicklung von Sysnet. True Wind freut sich darauf, mit dem Sysnet-Managementteam und FTV zusammenzuarbeiten, um diese nächste Wachstumsphase zu erreichen“, erklärt Jamie Greene, Gründungspartner von True Wind Capital.

Laut dem Bericht Global State of Cybersecurity in Small and Medium-Sized Businesses 2019 haben kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) im dritten Jahr in Folge einen signifikanten Anstieg gezielter Cybersicherheitsverletzungen gemeldet. Der Bericht stellt fest, dass Angriffe auf amerikanische, britische und europäische Unternehmen sowohl in der Häufigkeit als auch in ihrer Ausgereiftheit zunehmen. Sysnet schützt KMUs vor solchen Verletzungen, indem es einen Managed Service bereitstellt, der die Einhaltung des PCI DSS erleichtert, und eine Reihe von Sicherheitstools zum Schutz ihrer Zahlungs- und Geschäftsumgebung anbietet, die von einem Team von Datensicherheitsexperten unterstützt und überwacht werden.

Bei der Transaktion wurde das Sysnet-Team von DC Advisory, dem Dubliner Büro der Maples Group, Jamieson Corporate Finance und Ernst & Young beraten.

Über Sysnet

Sysnet Global Solutions wurde 1989 gegründet und bietet Lösungen für die Zahlungskartenbranche, Cybersicherheit und Compliance, die Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Acquiring-Instituten bei Minderung von Risiken unterstützen. Als Spezialist für Datensicherheit und PCI DSS-Compliance-Validierungslösungen bietet Sysnet eine Reihe von Dienstleistungen, darunter die preisgekrönte Compliance- und Security-Management-Lösung Sysnet.air® Proactive Data Security, für ein breites Spektrum an Unternehmen wie Acquirer, ISOs, internationale Banken, Zahlungsdienstanbieter und Händler. Sysnet unterhält seinen Hauptsitz in Dublin und bedient Kunden in mehr als 60 Ländern weltweit. Folgen Sie Sysnet über LinkedIn und Twitter. Abonnieren Sie den Blog. www.sysnetgs.com.

Über FTV Capital

FTV Capital ist eine Wachstumskapitalbeteiligungsgesellschaft mit mehr als 2,7 Mrd. US-Dollar aufgenommenem Kapital für Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen, die eine Reihe innovativer Lösungen in drei Sektoren anbieten: Technologie und Dienstleistungen für Unternehmen, Finanzdienstleistungen sowie Zahlungen und Transaktionsverarbeitung. Das erfahrene Team bei FTV nutzt sein Know-how und seine anerkannte Erfolgsbilanz in jedem dieser Sektoren, um motivierten Managementteams dabei zu helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen. Zudem bietet FTV Unternehmen Zugang zu seinem Global Partner Network®, einer Gruppe weltweit führender Unternehmen und Führungskräfte, die FTV-Portfoliounternehmen seit zwei Jahrzehnten unterstützen. FTV Capital wurde 1998 gegründet und hat in mehr als 110 Portfoliounternehmen investiert, darunter Unternehmen aus dem Security-Sektor wie Security Compass, Egress, ID.me, ReliaQuest und A-LIGN sowie die früheren Unternehmen Trustwave (2015 von SingTel übernommen) und CardConnect (2017 von First Data übernommen). Zu den aktuellen Finanzdienstleistungsunternehmen gehören Clearent, ein Unternehmen zur Abwicklung von Handelszahlungen, und EBANX, eine Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen. FTV unterhält Büros in San Francisco und New York. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.ftvcapital.com. Folgen Sie @FTVCapital auf Twitter, oder verbinden Sie sich mit FTV auf LinkedIn.

Über True Wind Capital

True Wind Capital ist eine Private-Equity-Firma mit Sitz in San Francisco, die sich auf Investitionen in führende Technologieunternehmen mit einem weitreichenden Mandat, einschließlich Software, Datenanalyse, technologiegestützte Dienstleistungen, Internet, Finanztechnologie und Hardware, konzentriert. True Wind Capital ist ein Wertschöpfungspartner, der Support und Know-how bereitstellt, das auf einer insgesamt mehr als 75-jährigen Investmenterfahrung seiner Teams beruht. Die Gründungspartner von True Wind haben mehr als 15 Milliarden US-Dollar Eigenkapital erfolgreich in Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 75 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Branchen, Regionen, Wirtschaftszyklen und Transaktionsarten investiert. Zu den Kapitalnehmern von True Wind Capital gehören Transflo, Zix und ARI Network Services. Nähere Informationen sind erhältlich unter www.truewindcapital.com.

