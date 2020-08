T. Rowe Price schüttet vierteljährliche Dividende aus

Die amerikanische Investmentfirma T. Rowe Price Group Inc. (ISIN: US74144T1088, NASDAQ: TROW) wird am 29. September 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,90 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 15. September 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 137,40 US-Dollar (Stand: 3. August 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,62 Prozent. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 1,42 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,4 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Juli berichtet wurde. Der Nettogewinn (GAAP) lag bei 603 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 527,5 Mio. US-Dollar). Zum Ende des Quartals verwaltete der Konzern ein Vermögen von 1,22 Billionen US-Dollar. Seit Anfang des Jahres liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 12,77 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 31,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. August 2020). Redaktion MyDividends.de