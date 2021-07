TA Associates meldet strategische Wachstumsinvestition in Elos Medtech

TA Associates, ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital, meldete heute den Abschluss einer auf Wachstum ausgerichteten Mehrheitsbeteiligung an Elos Medtech AB (NASDAQ STOCKHOLM: ELOS B), einem führenden innovativen Auftragsfertigungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) mit Full-Service auf dem weltweiten Medizinproduktemarkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210727005616/de/

Gegründet 1923, hat Elos Medtech den Hauptsitz im schwedischen Göteborg und unterhält seine Betriebsanlagen in Schweden, Dänemark, China und den USA. Als globaler Lösungspartner mit kompletten Serviceleistungen und vertikaler Integration für führende Medizinprodukteunternehmen auf der ganzen Welt bedient Elos Medtech den Dental-, Orthopädie- und Life-Science-Markt. In langfristiger Partnerschaft mit seinen Kunden bietet Elos Medtech nachhaltige und innovative Produkte und Lieferlösungen für den globalen Medizintechnik- und Life-Science-Markt.

„Wir verfolgen Elos Medtech seit mehreren Jahren und sind von dem Unternehmen und seinem Managementteam äußerst beeindruckt“, sagte Lovisa Lander, Principal bei TA. „Unserer Meinung nach ist Elos Medtech angesichts der wohlverdienten Reputation für Qualität und Zuverlässigkeit gut aufgestellt, um seinen Marktanteil als Partner der Wahl für führende Medizinprodukte- und Life-Science-Unternehmen auf der ganzen Welt weiter auszubauen. TA kann unserer Ansicht nach mit unserem Wissen, Netzwerk und unseren finanziellen Ressourcen die Investitionen unterstützen, die für die Fortsetzung des Wachstumskurses des Unternehmens erforderlich sein werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Elos Medtech, um seine Position als weltweit qualitätsbewussten Entwicklungs- und Produktionspartner mit MedTech-Schwerpunkt zu festigen.“

„Ich freue mich sehr, TA als Mehrheitsaktionär von Elos Medtech zu begrüßen", sagte Jan Wahlström, CEO von Elos Medtech. „TA hat bereits mehr als 70 Investments in Healthcare-Unternehmen, darunter viele Medizinproduktefirmen, abgeschlossen und verfügt so über die fundierte Erfahrung, das Netzwerk und die weltweiten Ressourcen, die sich unserer Ansicht nach in dieser Phase unseres Wachstums als äußerst nützlich erweisen werden. Ich danke allen unseren Aktionären sowie unseren qualifizierten und motivierten Mitarbeitern für ihre Unterstützung von Elos Medtech und freue mich auf eine enge Partnerschaft mit TA, während wir den weiteren Aufbau einer starken globalen Gruppe fortsetzen.“

„Mit seinem Fokus auf Innovation und Präzision hat Elos Medtech sich bei der Erfüllung der unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse seiner Zielmärkte mit Komplettlösungen, die einen erheblichen Mehrwert bieten, sehr gut bewährt“, sagte Birker Bahnsen, Managing Director bei TA. „Wir glauben, dass TA angesichts der einstimmigen Empfehlung des Vorstands des Unternehmens in einer guten Position ist, um die Investitionen zu unterstützen, die in der nächsten Phase der Reise von Elos Medtech erforderlich sind. Als langfristige Investoren begrüßen wir die Gelegenheit, dem Unternehmen bei der Erreichung seiner strategischen Ziele und Entfaltung seines vollen Potenzials zu helfen.“

Roschier beriet TA in rechtlichen Belangen.

Einzelheiten der Transaktion

Am 11. Juni 2021 kündigte TA (über ein neu gegründetes Unternehmen unter dem geänderten Namen EM Intressenter AB) ein öffentliches Angebot an die Aktionäre von Elos Medtech an, EM Intressenter alle ihre Elos-Medtech-Aktien für 215 SEK pro Aktie anzudienen. Am 7. Juli 2021 gab TA bekannt, dass das Angebot vollzogen und die ursprüngliche Annahmefrist, die am 5. Juli 2021 endete, verlängert und bis zum 14. Juli 2021 gelten würde. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots zum Ende der verlängerten Annahmefrist am 14. Juli 2021 angedienten Aktien entspricht insgesamt rund 79,5 Prozent des Grundkapitals bzw. 65,0 Prozent der Stimmrechte an Elos Medtech.

Über Elos Medtech AB

Elos Medtech ist ein führender Entwicklungs- und Produktionspartner für Medizinprodukte. Mit seinem Konzept Complete Performance™ bietet Elos Medtech innovative Gesamtlösungen, vom Konzept bis zum fertigen Projekt. Elos Medtech ist im Dental-, Orthopädie- und Life-Science-Marktsegment tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.elosmedtech.com.

Über TA Associates

TA Associates ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital. Mit gezieltem Fokus auf fünf Branchen - Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen – investiert TA in rentable, wachstumsstarke Firmen mit Chancen für nachhaltiges Wachstum. Bisher hat TA als Mehrheits- oder Minderheitsaktionär in mehr als 535 Firmen in der ganzen Welt investiert. Dabei verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und nutzt seine strategischen Ressourcen, um der jeweiligen Geschäftsleitung behilflich zu sein, dauerhaften Wert in hochwertigen wachstumsstarken Unternehmen aufzubauen. TA hat seit seiner Gründung im Jahr 1968 Kapital in Höhe von 47,5 Milliarden US-Dollar eingeworben und verfolgt das Ziel, neue Investments im Bereich von über 3 Milliarden Dollar pro Jahr zu tätigen. Mehr als 100 Investmentfachleute des Unternehmens sind in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong tätig. Weitere Informationen über TA Associates finden Sie unter www.ta.com.

Wichtige Hinweise

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika hat den Inhalt dieser Pressemitteilung entweder genehmigt oder missbilligt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Elos Medtech in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210727005616/de/

Marcia O’Carroll

TA Associates

+ 1-617-574-6796

mocarroll@ta.com

Stephen Fishleigh

BackBay Communications

+44-203-475-7552

stephen.fishleigh@backbaycommunications.com

Philip Nunes

BackBay Communications

+ 1-617-391-0792

Phil.nunes@backbaycommunications.com