Tabakkonzern Imperial Brands will mit Zigarrengeschäft-Verkauf Schulden senken

BRISTOL (dpa-AFX) - Der britische Tabakkonzern Imperial Brands will mit dem milliardenschweren Verkauf des Luxus-Zigarrengeschäfts seine Schuldenlast senken. Der Anbieter von Zigarettenmarken wie West, Davidoff und Gauloises erhält für das Premium-Zigarrengeschäft 1,225 Milliarden Euro von zwei verschiedenen Investorenkonsortien, wie das Unternehmen am Montag in Bristol mitteilte. Nach Steuern und anderen Kosten fließen dem Unternehmen netto rund 1,1 Milliarden Euro zu. Der Verkauf stärke die strategische Absicht, das Unternehmen zu verschlanken und agiler zu machen, ließen sich die Übergangschefs Dominic Brisby und Jörg Biebernick zitieren./men/mis