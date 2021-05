Tag der Arbeit mit Hauptkundgebung des DGB in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat den Tag der Arbeit in diesem Jahr unter die Überschrift "Solidarität ist Zukunft" gestellt. Zur Hauptkundgebung in Hamburg werden der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und die Hamburger Landesvorsitzende Katja Karger erwartet. Sie werden auch Gespräche mit Betriebs- und Personalräten in Hamburg führen. Neben Aktionen vor Ort will der (DGB) wie im vergangenen Jahr einen Livestream zum 1. Mai senden. "Denn eines ist in diesen Zeiten wichtiger denn je: Zeigen, dass die Gewerkschaften für die Menschen in diesem Land aktiv sind", heißt es im Aufruf des Gewerkschaftsbundes./moe/DP/jha