TAG Immobilien erwartet Anstieg bei Gewinn und Dividende

Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) bestätigte am Dienstag die Prognosen für das Geschäftsjahr 2021. Es ist eine Anhebung der Dividende auf 0,92 Euro geplant. Erstmalig veröffentlichte der Konzern eine FFO- und Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2022.

So erwartet die im MDax notierte Gesellschaft im Jahr 2022 einen FFO I von 188-192 Mio. Euro (2021e: 178-182 Mio. Euro), ein Anstieg von rund 6 Prozent. Die Dividende für 2022 soll 0,98 Euro, ebenfalls ein Anstieg von rund 6 Prozent, betragen.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde im Mai 2021 eine Dividende von 0,88 Euro ausgeschüttet. Dies war eine Anhebung um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,82 Euro). Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 26,44 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,33 Prozent.

Die Funds from Operations (FFO I, ohne Verkaufsergebnisse), konnten im Neunmonatszeitraum 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Mio. Euro auf 137,5 Mio. Euro bzw. 5 Prozent gesteigert werden, wie TAG Immobilien am Dienstag weiter mitteilte. Die Netto-Ist-Miete („Kaltmiete“) lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 bei 249,3 Mio. Euro. Im Vergleich zum Neunmonatszeitraum des Vorjahres entspricht dies einem Anstieg von 4 Prozent. Auf Basis des vergleichbaren Portfolios (like-for-like) belief sich das Mietwachstum der letzten zwölf Monate, inklusive der Effekte aus Leerstandsveränderungen, zum 30. September 2021 auf 1,7 Prozent (1,6 Prozent zum 30. Juni 2021).

Die Hauptgeschäftsfelder der TAG Immobilien AG liegen auf der Akquisition, der Entwicklung und der Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands sowie seit dem Geschäftsjahr 2020 in Polen. Hauptstandorte sind die Großräume Hamburg und Berlin, die Regionen Salzgitter und Thüringen/Sachsen sowie Nordrhein-Westfalen.

Redaktion MyDividends.de