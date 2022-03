TAG Immobilien plant Erhöhung der Dividende

Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,93 Euro ausschütten. Dies ist eine Anhebung um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,88 Euro). Bisher war eine Dividende von 0,92 Euro geplant. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 22,65 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,11 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung findet am 13. Mai 2022 in Hamburg statt.

Der FFO (definiert als FFO I ohne das Verkaufsergebnis in Deutschland und dem Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit in Polen) stieg im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5 Prozent auf 182,0 Mio. Euro (1,24 Euro je Aktie). Der Net Asset Value in Form des EPRA Net Tangible Assets (NTA pro Aktie) lag mit 25,54 Euro rund 16 Prozent über dem Wert zum 31. Dezember 2020 von 21,95 Euro.

TAG Immobilien bestätigte am Dienstag die Prognosen für das Geschäftsjahr 2021. So erwartet die im MDax notierte Gesellschaft im Jahr 2022 einen FFO I von 188-192 Mio. Euro (1,30 Euro pro Aktie). Die Dividende für 2022 soll 0,98 Euro betragen.

Die Hauptgeschäftsfelder der TAG Immobilien AG liegen auf der Akquisition, der Entwicklung und der Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands sowie seit dem Geschäftsjahr 2020 in Polen.

