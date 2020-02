TAG Immobilien will die Dividende erhöhen

Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 0,82 Euro ausschütten. Dies ist eine Anhebung um 10 Prozent und entspricht einer Ausschüttungsquote von 75 Prozent des FFO. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 23,10 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,55 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 18. Mai 2020 in Hamburg statt. TAG Immobilien avisiert den Aktionären eine steigende Dividende. So wird für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,87 Euro erwartet.

Der FFO stieg im Geschäftsjahr 2019 um 10 Prozent auf 160,6 Mio. Euro bzw. 1,10 Euro je Aktie (2018: 146,5 Mio. Euro bzw. 1,00 Euro je Aktie). Die Netto-Ist-Miete des Portfolios erhöhte sich durch Akquisitionen und laufende Mietsteigerungen von 302,2 Mio. Euro im Vorjahr auf 315,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie stieg zum Ende des Jahres 2019 auf 20,45 Euro nach 17,32 Euro zum Ende des Vorjahres.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird unverändert ein FFO von 168 Mio. Euro bis 170 Mio. Euro erwartet. Die Hauptgeschäftsfelder der TAG Immobilien AG liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands sowie seit dem Geschäftsjahr 2020 in Polen. Hauptstandorte sind die Großräume Hamburg und Berlin, die Regionen Salzgitter und Thüringen/Sachsen sowie Nordrhein-Westfalen.

Redaktion MyDividends.de