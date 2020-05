TAG IMMOBILIEN - Wo bieten sich neue Chancen?

TAG Immobilien AG - WKN: 830350 - ISIN: DE0008303504 - Kurs: 22,060 € (XETRA)

Die Aktie von TAG Immobilien wird heute ex-Dividende gehandelt. Der Abschlag beträgt 0,82 EUR je Aktie. Am Freitag kamen Gerüchte auf, dass es Fusionsgespräche mit LEG Immobilien gäbe. Diese Gerüchte wurden auch von LEG Immobilien bestätigt.

Quelle: Guidants News

Die Aktie markierte am 20. Februar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 25,18 EUR. Danach musste der Wert einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen und fiel innerhalb weniger Wochen auf die Unterstützung bei 14,46 EUR zurück.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt abonnieren!

Von dort aus hat sich der Wert zuletzt wieder massiv erholt. Am Freitag zog er im Zuge der bereits erwähnten Gerüchte über einen Zusammenschluss mit LEG Immobilien bis fast an den Widerstand bei 22,48 EUR an.

Worauf sollte man achten?

Charttechnischer Faktoren dürften in dieser Aktie zunächst eine eher untergeordnete Rolle spielen. Wichtiger sind Meldungen im Zusammenhang mit dem möglichen Zusammengehen mit LEG Immobilien. Ganz kurzfristig könnte der Wert auch aufgrund des heutigen Dividendenabschlags in Richtung des EMA 200 bei aktuell 20,86 EUR abfallen. Von dort aus könnte es zu einem neuen Angriff auf den Widerstand bei 22,48 EUR kommen. Ein Ausbruch über diese Hürde würde den Weg in Richtung 25,18 EUR freimachen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter den EMA 200 kommen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 19,33 EUR gerechnet werden.

Zusätzlich lesenswert:

VONOVIA - Geht die Erholung weiter?

TAG Immobilien

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)