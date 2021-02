Tagesausblick 09.02.: DAX freundlich. Öl bricht aus!

Die Aktienmärkte starteten freundlich in die neue Woche. Allerdings zeigte sich, dass Nebenwerte einmal mehr die Standardwerte abhängen konnten. So stieg beispielsweise der Scale®30 Index mit Titeln aus der dritten Reihe rund 1,6 Prozent während der DAX® bei einem Gewinn von 0,2 Prozent bei 14.060 Punkten schloss. In den kommenden Tagen geht die Berichtsaison weiter und könnte damit Impulse setzen.

Am Rentenmarkt blieb es nach dem Renditeanstieg in der Vorwoche heute relativ ruhig. Die Rendite 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei Minus 0,43 Prozent und vergleichbare US-Papiere bei rund 1,17 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich derweil mehrheitlich fester. Gold verbesserte sich auf knapp 1.840 US-Dollar und Platin erreichte den höchsten Stand seit Sommer 2016. Von der guten Stimmung am Aktienmarkt profitierte auch der Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieg über die 60 US-Dollarmarke.

Unternehmen im Fokus

Telefonica Deutschland unterbreitete 1×1 Drillisch ein neues Angebot zur vorübergehenden Nutzung des Mobilfunk-Netzes. Die Aktie von 1×1 Drillisch sowie dessen Großaktionärs United Internet sprangen daraufhin deutlich an. Dialog Semiconductor legte zweistellig zu nachdem Renesas den Halbleiterhersteller übernehmen will. Das Kursplus schlug sich auch im Solactive® European Mergers & Acquisitions Index nieder. In dem Index sind neben Dialog Semiconductor noch zahlreiche weiterer Übernahmekandidaten enthalten. Der Automobilzulieferer Schäffler will vom E-Auto-Boom profitieren und rechnet mit einem deutlichen Anstieg bei den Aufträgen für Elektromotoren und Achsantriebe. Die Aktie stieg heute um über zehn Prozent. Siemens Energy will mit Air Liquide bei der Wasserelekrolyse kooperieren. Der MDAX®-Titel legte heute rund drei Prozent zu. ThyssenKrupp stieg über die Marke von EUR 10. Die Produktion im deutschen Maschinenbau ist 2020 weniger geschrumpft, als zunächst befürchtet. Das teilte der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer mit. Die gute Nachricht spiegelte sich im Solactive Deutscher Maschinenbau Index wider. Der Index näherte sich dem Hoch von 2019.