Tagesausblick 16.6.: DAX – Bullen nutzen den schwachen Wochenstart. Hugo Boss und Wirecard im Blickpunkt!

Am Anleihemarkt gaben die Renditen weiter nach. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank auf minus 0,455 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,675 Prozent. Die Edelmetalle gaben mehrheitlich ab. Gold kämpft dabei mit der Unterstützungsmarke von 1.700 US-Dollar pro Feinunze und Silber mit der 17 US-Dollarmarke. Der Ölpreis bewegte sich derweil in der Range vom Freitag. Die Notierung von einem Barrel Brent Crude Oil blieb damit erneut unter 40 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Mit der Beteiligung des Bundes am deutschen Impfstoffentwickler Curevac rückten heute Biotechnologie- und Pharmawerte heute verstärkt in den Fokus der Investoren. HelloFresh hat die Unterstützung bei EUR 35 heute bestätigt und knackte die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Hugo Boss profitierte vom Einstieg des britischen Sportartikelhändlers Frasers Group. Am Donnerstag plant Wirecard die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2019 und der Daten für das erste Quartal 2020. Der DAX®-Titel zeigte sich im Vorfeld deutlich fester. VW erwartet der Wiener Zeitung zu folge für das zweite Quartal ein sehr schlechtes Ergebnis. Dennoch fuhr die Aktie heute deutlich ins Plus. Corona-anfällige Titel wie Deutsche Lufthansa und Fraport zählten derweil zu den größten Verlierern.