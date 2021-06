Tagesausblick für 02.06.: DAX startet mit Allzeithoch in den Juni

Der DAX ® ist mit viel Schwung in den Monat Juni gestartet. Das Börsenbarometer übersprang am Dienstag nicht nur wieder die Marke von 15.500 Punkten, sondern kletterte im Hoch sogar bis auf 15.685 Zähler und markierte damit ein neues Allzeithoch. Im späten Handel allerdings bröckelten die Gewinne etwas ab.

Rückenwind lieferten am Dienstag vor allem Konjunkturdaten. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone stieg nach endgültigen Angaben um 0,3 Punkte auf 63,1 Zähler und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. Gleichzeitig ging die Arbeitslosigkeit in Deutschland und der Eurozone stärker zurück als erwartet. Die Inflationsrate in der Eurozone zog unterdessen deutlich von 1,6 Prozent auf vorläufige 2,0 Prozent im Mai an, womit das EZB-Ziel von knapp zwei Prozent bereits wieder leicht überschritten wird.