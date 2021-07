Tagesausblick für 02.07.: DAX leicht erholt. Öl legt deutlich zu!

Heute standen die Ampeln wieder mehrheitlich auf grün. Zwar konnten die gestrigen Verluste nicht ganz wettgemacht werden. Gute Wirtschaftszahlen sorgten jedoch wieder für bessere Stimmung. So meldeten Frühindikatoren wie der PMI für die Industrie in der Eurozone einen Rekordanstieg. Die Industriestimmung in China lag erneut oberhalb der 50 Punktemarke und signalisiert damit weiterhin Wachstum. Dies reichte aus, um den DAX® um rund 0,5 Prozent auf 15.600 Punkte und den EuroStoxx®50 auf 4.080 Punkte steigen zu lassen.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Die Renditen langjähriger Staatspapiere stagnierten im Bereich des gestrigen Schlussstands. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Der Goldpreis schloss erneut unter 1.800 US-Dollar. Von Lethargie konnte am Ölmarkt heute keine Rede sein. Öl zog heute deutlich an. Im Vorfeld der Gespräche zwischen der von Saudi Arabien dominierten OPEC und Kooperationspartnern wie Russland über die Fördermenge ab August wird damit gerechnet, dass die OPEC+ Staaten die Ölfördermenge möglicherweise nur moderat ausweiten würden. Unternehmen im Fokus CureVac zeigte auch bei der finalen Analyse des geplanten Impfstoffs schwache Ergebnisse. Die Aktie gab daraufhin rund zehn Prozent nach. CTS Eventim sowie Stahlwerte wie Salzgitter und ThyssenKrupp profitierten von positiven Analystenkommentaren. K+S stieg über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Hoch im Kurs standen zudem Chemieunternehmen wie Covestro, Lanxess und Wacker Chemie. Nordex besorgt sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld. Die Aktie sackte daraufhin zweistellig ab.