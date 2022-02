Tagesausblick für 03.02.: EZB im Blick. Comebackversuch zweier Nebenwerte

DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 starteten mit deutlichen Aufschlägen in den heutigen Handelstag. Beim DAX® und EuroStoxx®50 schmolzen die Tagesgewinne bis Handelsschluss jedoch fast vollständig wieder ab. Vor allem in Deutschland hielten sich Investoren zunächst zurück. Die Blicke richteten sich bereits auf die morgen anstehende EZB-Zinsentscheidung. Eine Zinserhöhung wird nicht erwartet. Gleichwohl werden Anleger morgen genau zuhören, wenn EZB-Chefin Christine Lagarde vor die Presse tritt.

Im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung wollten sich die Anleihe-Investoren nicht all zu weit aus dem Fenster lehnen. So pendelten die Kurse der europäischen Staatspapiere mehrheitlich im Bereich ihres gestrigen Schlussstands. In den USA reagierten die Renten mit leichten Zugewinnen auf den schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht. Zu den Profiteuren dieser Entspannung zählten heute Gold und Silber, die jeweils leicht zulegten. Der Goldpreis schob sich dabei über die Marke von 1.800 US-Dollar. Die OPEC+ Staaten einigten sich heute darauf, die Ölproduktion im März erneut zu erhöhen. Die Entscheidung ist erwartet worden und gab dem Ölpreis somit keine signifikanten Impulse.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Auto1 Group legte heute weiter zu und erreichte bei EUR 16,35 eine starke Widerstandsmarke. BioNTech und Pfizer beantragen in den USA die Notfallzulassung ihres Coronaimpfstoffs für Kleinkinder. Die Aktie notierte heute dennoch etwas schwächer. Teamviewer plant den Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro. Das Papier sprang daraufhin zweistellig nach oben. Wacker Chemie hält trotz des geplatzten Deals mit GlobalWafers am Verkauf von Siltronic fest. Anleger quittierten dies mit einem Kursaufschlag.

Zu den stärksten Indizes zählten heute der Nordic Fishfarmers Index, der Solactive German Mergers & Acquisitions Index und der Stoxx® Europe 600 Banks. Morgen melden aus Europa unter anderem ABB, CompuGroup, Enel, Hannover Rück., Infineon, Nokia, Rational, Roche, Siemens Gamesa und Siemens Healthineers, Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA veröffentlichen Amazon, Eli Lilly, Ford, GoPro, Honeywell und Snap Geschäftszahlen. Wichtige Termine Europa – EZB-Zinssitzung – Zinsentscheid (13:45) – PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Januar, detailliert –

Europa – Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Januar, detailliert

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Dezember

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. Januar

USA – Produktivität Q4, vorläufig

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Januar

USA – Auftragseingang Industrie, Dezember Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.700/15.890/16.050 Punkte Unterstützungsmarken: 14.840/15.000/15.210/15.400 Punkte Der DAX® bestätigte heute den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend und verteidigte die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Schwäche in der zweiten Sitzungshälfte stimmt allerdings nicht optimistisch. Sinkt der Index unter die Marke von 15.600 Punkten droht eine Konsolidierung bis zum Ausbruchsniveau von 15.500 Punkten. Möglicherweise kann die EZB-Zinsentscheidung Impulse setzen. Oberhalb von 15.700 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich von 16.050 Punkten. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 17.11.2021– 02.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.02.2015– 02.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

