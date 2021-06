Tagesausblick für 03.06.: DAX tendiert seitwärts, Märkte warten auf Beige Book

Das Biotechunternehmen MorphoSys tätigt einen milliardenschweren Zukauf in den USA.vereinbarte die Übernahme des Unternehmens Constellation Pharmaceuticals für 34 Dollar je Aktie in bar, was einem Eigenkapitalwert von 1,7 Milliarden Dollar entspricht, wie MorphoSys mitteilte. Der Übernahmepreis liegt rund 68 Prozent über dem Schlusskurs der Aktien von Constellation Pharmaceuticals vom Dienstag. Die Gremien beider Unternehmen haben dem Deal zugestimmt, ein Abschluss wird für das dritte Quartal erwartet. Zur Finanzierung der Übernahme vereinbarte MorphoSys eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Royalty Pharma , in deren Rahmen MorphoSys im großen Stil Lizenzgebühren an Royalty Pharma abtritt. Royalty Pharma investiert zudem voraussichtlich 100 Millionen US-Dollar in eine Barkapitalerhöhung von MorphoSys unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre.