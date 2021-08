Tagesausblick für 03.08.: DAX weiter seitwärts. Allianz, Infineon und Vonovia im Blickpunkt!

Zu Handelsbeginn legten die Notierungen dank guter Vorgaben aus Asien zunächst kräftig zu. Die Gewinne brökelten jedoch im Tagesverlauf deutlich ab. Auch eine positive Eröffnung der Wall Street konnte die Standardwerteindizes nicht mehr in den Bereich des Tagshochs drücken. So schloss der DAX® rund 0,3 Prozent fester bei 15.600 Punkten. Etwas besser schnitten die übrigen europäischen Aktienbarometer ab. So verbesserte sichder EuroStoxx®50 um 0,8 Prozent auf 4.125 Punkte.

Die eingetrübte Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für eine verstärkte Nachfrage der Investoren nach festverzinslichen Wertpapieren. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,47 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Us-Papiere sank gar unter die Marke von 1,2 Prozent. Anfang April lag die Rendite noch bei 1,75 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigte sich erneut wenig Bewegung. Gold konnte die Marke von 1.800 US-Dollar pro Feinunze zunächst verteidigen. Schwache Einkaufsmanageindexdaten aus China wurden heute dafür verantwortlich gemacht, dass der Ölpreis nachgab. Im Bereich von USD 74 konnte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude allerdings stabilisieren. Beim Euro/US-Dollar-Wechselkurs wittern die Bullen Morgenluft und trieben den Kurs nun in den Bereich des Julihochs. Oberhalb von 1,19 US-Dollar besteht die Chance auf eine Trendwende nach oben.

Unternehmen im Fokus Adidas stieg heute über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Die Aktie von Allianz brach kräftig ein nachdem Anleger Milliardenzahlung aus dem Streit mit Hedgefonds befürchten. BioNTech legte heute im US-Handel kräftig zu. Spekulationen auf eine dritte Impfung für verbesserten Schutz und der verstärkte Einsatz bei Kindern und Jugendlichen stimulierte. Der Halbleiterhersteller Infineon präsentierte sich im Vorfeld der morgen zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen freundlich. Varta sprang heute über das Junihoch von EUR 145,50. Die nächste technische Hürde liegt bei knapp EUR 170. Vonovia bereitet ein neues verbessertes Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen vor. Vergangene Woche scheiterte Vonovia noch an der anvisierten 50%-Annahmehürde. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute Nordic Fishfarmers Index sowie der Global Green Technologies Index. Aus Europa stehen morgen (finale) Daten von BMW, BP, DSM, Infineon, Krones, Pfeiffer Vacuum, Stellantis und Teamviewer sowie aus den USA Activision Blizzard, Alibaba, Amgen, Cummins, Eli Lilly und Under Armour zur Veröffentlichung an. Wichtige Termine Europa – Erzeugerpreise Euro-Zone, Juni

USA – Auftragseingang Industrie, Juni Chart: DAX®