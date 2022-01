Tagesausblick für 04.01.: DAX steigt über 16.000 Punkte. Airbus und Airlines gefragt!

Unternehmen im Fokus

Airbus hat Meldungen auf Bloomberg zufolge 2021 über 600 Flugzeuge ausgeliefert und damit das gesetzte Ziel übertroffen. Die Aktie setzte heute den Höhenflug fort. Delivery Hero plant die Übernahme der Mehrheit am spanischen Lieferdienst Glovo. Die Spanier liefern nach eigenen Angaben in mehr als 1.300 Städten in Europa, Zentralasien und Afrika Restaurantbestellungen und Waren des täglichen Bedarfs aus. Die Aktie legte zwar zu. Scheiterte allerdings an der Widerstandsmarke bei EUR 100,20. Die Aktien von Deutsche Lufthansa und Fraport profitierten von positiven Analystenkommentaren. Evotec erhält verschiedenen Meldungen zufolge 7,5 Millionen Euro für die Entwicklung eines Covid-19-Medikaments. Die anfänglichen Kursgewinne konnte das Biotechnologieunternehmen jedoch nicht halten und schloss gar im Minus. Teamviewer zählte 2021 zu den größten Verlierern im MDAX®. Zum Start ins neue Jahr stand das Papier bei zahlreichen Investoren auf dem Einkaufszettel.

Starke Auslieferungszahlen von Tesla im vierten Quartal quittierten Anleger mit einem kräftigen Kurssprung. Ebenfalls in den ersten Handelsstunden gefragt waren die Aktien der beiden Chiphersteller AMD und Nvidia.

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten zum Jahresauftakt der Deutsche Aufsteiger Index und der Solactive German Mergers & Acquisitions Index.

Morgen öffnet die Technologiemesse CES ihre Toren für die Presse. Zwar fehlen einige führende Techkonzerne wie Google, IBM, Meta Platforms, Microsoft und Nvidia. Dennoch werden rund 2.200 Unternehmen vertreten sein. Besonders im Fokus stehen Produktneuheiten rund um das autonome Fahren und Home Entertainment. Aus den USA werden morgen Zahlen zum US-Autoabsatz im Dezember gemeldet und die OPEC+ Staaten beraten über die Ölförderpolitik.