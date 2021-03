Tagesausblick für 04.03.: DAX mit neuem Rekord. Lufthansa, ProSiebenSat.1 und Varta im Blickpunkt!

Der Markt geht davon aus, dass die schlimmsten Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der Lockdowns hinter uns liegen. So schob sich der DAX® am Vormittag auf ein neues Allzeithoch. Am Nachmittag bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab. Ein schwacher ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA sowie eine durchwachsene Eröffnung der Wall Street drückten im Tagesverlauf auf die Kauflaune. So schloss der DAX® rund 0,3 Prozent höher bei 14.080 Punkten und der EuroStoxx®50 rund 0,1 Prozent höher bei 3.710 Punkten. Morgen werden weiter Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet. zudem richten die Investoren ihre Blicke weiterhin auf die Anleiherenditen.

Am Anleihemarkt sind die Bären wieder am Drücker und die Renditen vollzogen einen Rebound. Dabei stieg die Rendite langfristiger Bundesanleihen auf Minus 0,3 Prozent. In den USA wird die Marke von 1,5 Prozent wieder angepeilt. Die Notierungen der Edelmetalle traten derweil auf der Stelle. Der Ölpreis zeigte sich hingegen fester. Verschiedenen Meldungen zufolge, könnte die OPEC+ die Förderquote um einen Monat verlängern. Zuletzt wurde erwartet, dass die Fördermenge um rund 1,5 Mio. Barrel pro Tag erhöht wird.

Unternehmen im Fokus ASML kann einen Milliarden-Auftrag aus China einfahren. Ein Konsortium rund um Cancom erhält einen Großauftrag von der Europäischen Union. Die Aktie konnte gegen den Trend zulegen. Continental profitierte von positiven Analystenkommentaren. Zudem steigt der Automobilzulieferer bei Volocopter ein. MorphoSys und GlaxoSmithKline weiten die gemeinsame Studie bei Otilimab zur Covod-19-Behandlung aus. MorphoSys kann die anfänglichen Gewinne jedoch nicht halten und kippte unter die Unterstützung von EUR 83,40. Damit summieren sich die Verluste seit dem 52-Wochenhoch inzwischen auf 34,5 Prozent. Navistar-Aktionäre stimmen Übernahmeangebot von Traton zu. Die Aktie des Lkw-Herstellers legte daraufhin deutlich zu. Wacker Chemie profitiert von steigenden Polysilizium Preisen. Varta tauchte heute unter die 200-Tagelinie!

Morgen werden unter anderem Drägerwerk, Evonik, GEA Group, Henkel, Knorr Bremse, Lufthansa, ProSiebenSat.1, Schaeffler und Vonovia finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Januar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 27. Februar

USA – Auftragseingang Industrie, Januar

USA – Fed veröffentlicht Beige Book

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.090/14.150 Punkte Unterstützungsmarken: 13.860/13.950/14.000/14.015 Punkte Der DAX® startete mit einem Gap nach oben. Einmal mehr verloren die Bullen jedoch den Mut. So drehte der Index bei auf einem neuen Allzeithoch wieder nach Süden und sackte zeitweise auf 14.000 Punkte ab. Zum Handelsschluss konnte sich der Index von der Unterstützungsmarke von 14.015 Punkten deutlich distanzieren. Oberhalb von 14.090 Punkten könnte der Index gar neue Impulse für einen Anstieg auf das Rekordhoch erhalten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde) Betrachtungszeitraum: 05.02.2021– 03.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.03.2014– 03.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 8,42 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 7,34 12.800 15.800 20.05.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.03.2021; 17:35 Uhr Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

