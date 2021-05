Tagesausblick für 04.05.: DAX startet fester. Maschinenbauer gefragt!

Mit dem Start in den Mai treiben Sorgen um die Saisonalität so manchen Anleger um. „Sell in May and go away“ lautet eine Börsenweisheit. Der Auftakt in den Wonnemonat fiel derweil positiv aus. Gute Unternehmensdaten und eine gute Stimmung in der europäischen Industrie gaben DAX & Co heute Auftrieb. Dabei gelang dem DAX® der Ausbruch über die Marke von 15.200 Punkten und der EuroStoxx®50 eroberte die Marke von 4.000 Punkten zurück.

Nach einem volatilen Auftakt stabilisierten sich die Renditen langfristiger Staatspapiere im Bereich vom Freitag. So lag die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,2 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 1,62 Prozent. Die Edelmetalle profitierten von der Entspannung am Anleihemarkt. Dabei verbesserte sich der Goldpreis um 20 US-Dollar auf 1.790 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis überquerte die Marke von 26 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude präsentierte sich hingegen kaum verändert und setzte sich bei rund 67 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus K+S schloss den Verkauf der US-Salzsparte ab. Auf der Hauptversammlung kommende Woche wird das Management einen aktuellen Ausblick geben. Leoni erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr und legte daraufhin kräftig zu. Siemens Energy kann der gekappten Prognose von Siemens Gamesa trotzen und präsentierte sich im Bereich von EUR 28 stabil. Der Trend ist allerdings abwärtsgerichtet. Auch Siemens Healthineers traut sich nach einem guten ersten Quartal für das Jahr 2021 mehr zu. Die Aktie notierte heute fester und schleicht wieder in Richtung Allzeithoch. Adidas und VW profitierten von positiven Analystenkommentaren. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählte der Solactive Deutscher Maschinenbau Index und der Deutsche Aufsteiger Index.

Aus Europa veröffentlichen morgen unter anderem AMS, AXA, Ferrari, HelloFresh, Infineon, Metro, Pfeiffer Vacuum Teamviewer und Vonovia (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA kommen unter anderem Pfizer und T-Mobile US mit Quartalszahlen. Die Deutsche Lufthansa und Fuchs Petrolub laden zudem zur virtuellen Hauptversammlung. Wichtige Termine China – Caixin PMI Industrie für China, April,

USA – Handelsbilanz, März

USA – Auftragseingang Industrie, März Chart: DAX®