Tagesausblick für 04.06.: DAX dämmt Kursverluste ein, US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Widerstandsmarken: 15.685/15.895 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.550/15.500/15.380/15.311/15.111/14.845 Punkte

Der DAX® tendierte am Donnerstagvormittag zunächst lange seitwärts, rutschte dann aber im Handelsverlauf am frühen Nachmittag kurz aber heftig unter die kurzfristig relevante Unterstützung im Bereich des Vorwochenhochs um 15.540/60 Punkte. Kurzzeitig notierte der Index deutlich unterhalb der 15.500 Punkte-Marke, konnte aber am späten Nachmittag sämtliche Kursverluste wieder egalisieren und noch deutlich zulegen im Tagesvergleich.

Die bullische Reaktion auf den Ausflug gen Süden unterstreicht die weiterhin existente Vorherrschaft der Käufer. So lange die 15.500 Punkte-Marke nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht nordwärts auf neue Allzeithochs im Bereich 15.700/800 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.05.2021– 03.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX® in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2016– 03.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5YJ4 4,84 10.800 16.000 15.07.2021 DAX® Index HR6UWE 3,34 14.000 16.200 19.08.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.06.2021; 17:23 Uhr

