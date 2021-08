Tagesausblick für 04.08.: DAX bleibt lustlos. Green Technologies sowie Daten aus China und USA im Fokus!

Der Handel an den internationalen Aktienmärkten blieb heute trotz des Datenreigens lustlos. Einzig der französische CAC®40 setzte den Aufwärtstrend fort. In den USA sind die Auftragseingänge in der Industrie zwar gestiegen. Kaufimpulse löste diese Nachricht an der Wall Street dennoch nicht aus. So schloss der DAX® wenig verändert bei 15.560 Punkten und der EuroStoxx®50 bei 4.120 Punkten. Morgen kommen zahlreiche Wirtschaftsdaten aus China und den USA, welche die Märkte möglicherweise aus der Lethargie reißen.

An den Anleihemärkten war ebenfalls wenig Bewegung zu beobachten. Die Renditen langfristiger Anleihen stagnierten mehrheitlich auf dem Vortagesniveau. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Der Ölpreis gab hingegen den zweiten Tag in Folge deutlich nach. So sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil unter die Marke von USD 72. Die Euro/US-Dollar-Bullen verließ erneut der Mut. Drei Tage in Folge prallte der Wechselkurs nun an der Marke von 1,19 US-Dollar ab.

Unternehmen im Fokus BMW meldete zwar gute Zahlen für Q2. Beim Ausblick blieb das Unternehmen jedoch vorsichtig. Die Aktie sank heute unter das Q2-Tief! Evotec verzeichnete einen Studienerfolg mit Eliapixant zur Behandlung von chronischem Husten und kann nun mit einer Meilensteinzahlung von Bayer rechnen. Infineon meldete einen moderaten Umsatzanstieg im abgelaufenen Quartal. Die Aktie reagierte heute kaum auf die Zahlen. K+S erwartet höhere Düngemittelpreise und hob die Gewinnprognose an. Pfeiffer Vacuum meldete einen deutlichen Gewinnsprung. Nach der jüngsten Rally legte die Aktie heute dennoch eine Pause ein. Sanofi baut mit einer milliardenschweren Übernahme ihr mRNA-Geschäft aus. Société Générale wartet mit überraschend guten Zahlen auf. Die Aktie legte daraufhin kräftig zu. Stellantis schraubte die Renditeerwartungen nach guten Quartalszahlen nach oben. Das Papier sprang daraufhin um rund vier Prozent nach oben. Teamviewer bekräftigte bei der Vorlage der Geschäftszahlen erneut die Prognosen für das Gesamtjahr. Dennoch tauchte das MDAX®-Papier knapp zehn Prozent ab. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute Stoxx® Europe 600 Oil & Gas Index sowie der Global Green Technologies Index. Aus Europa stehen am 04.08. (finale) Daten von Commerzbank, Heidelberger Druck, Hensoldt, Hugo Boss und Schäffler sowie aus den USA Kraft Heinz, Norma und Uber zur Veröffentlichung an. Das Kraftfahrbundesamt meldet Daten zu den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland. Damit rücken die Aktien von BMW, Daimler, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Wichtige Termine China – Caixin PMI Services für China, Juli, endgültig

Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Juli, detailliert

Europa – Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Juli, detailliertes Ergebnis

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Juni

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Juli

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Juli Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.600/15.625/15.690/15.800 Punkte Unterstützungsmarken: 15.360/15.475/15.510 Punkte Der DAX® pendelte heute in einer 100 Punkterange und zeigt weiterhin keine Signale für einen baldigen Ausbruch aus dem seit Wochen gebildeten Seitwärtstrend. Auf der Unterseite findet der Index weiterhin zwischen 15.475 und 15.510 Punkten eine Unterstützungszone. Oberhalb von 15.600 Punkten ging den Bullen zuletzt stets die Puste aus. DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 07.07.2021– 03.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.08.2014– 03.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

