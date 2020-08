Tagesausblick für 04.08.: DAX mit Rebound. Aareal, Nordex und Varta im Blickpunkt!

Die Aktienindizes zeigten zum Auftakt in die neue Woche einen starken Rebound. Der DAX® knackte auf dem Weg nach oben zahlreiche Widerstände und verbessertes sich um rund 2,7 Prozent auf 12.650 Punkte. Positive Vorgaben aus den USA sowie gute Konjunkturdaten aus Europa und China gaben den Märkten Aufwind. Der chinesische Caixin Einkaufsmanagerindex bestätigte heute die Rückkehr über die 50 Punktemarke und der Einkaufsmanagerindex der Industrie in der Euro-Zone sprang im Juli auf 51,8 Punkte. Eine Kennzahl oberhalb von 50 suggeriert Wachstum. Die Nebenwerteindizes und der EuroStoxx®50 konnten dem DAX®-Tempo zwar nicht ganz folgen. Der europäische Blue-Chip-Index schaffte dennoch auch eine 2 vor dem Komma.

Am Anleihemarkt haben sich die Renditen vom Freitagstief wieder etwas erholt. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf -0,52 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere näherte sich mit 0,57 Prozent dem Allzeittief. Bei den Edelmetallen blieb es zum Wochenstart relativ ruhig. Der Goldpreis stagnierte bei rund 1.970 US-Dollar und Silber oberhalb der 24-US-Dollarmarke. Der Ölpreis zeigte sich hingegen deutlich fester. Bei der Notierung für ein Barrel Brent Crude deutet sich der nächste Ausbruchsversuch an! Unternehmen im Fokus

Spekulationen über eine Bewertung der Aareal-Bank-Tochter Aareon beflügelten heute den MDAX®-Wert. Delivery Hero profitierte von positiven Analystenkommentaren und Spekulationen über eine mögliche Aufnahme in den DAX®. Morphosys hat die Zulassung für Tafasitamab zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs in den USA erhalten. Die Aktie machte daraufhin einen Sprung um mehr als sieben Prozent. Die Nordex-Aktie stieg zweistellig nachdem RWE das Entwicklungsgeschäft des Windanlagenbauers übernehmen will. Siemens Healthineers meldete heute Zahlen zum zweiten Quartal und plant die Übernahme des amerikanischen Medizintechnikunternehmens Varian. Beide Nachrichten kamen bei den Investoren heute nicht gut an. Die Aktie verlor über acht Prozent. Varta legte einen Patentstreit mit Samsung bei. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu. Hoch im Kurs standen zudem Wasserstoff-Aktien – abzulesen am Global Hydrogen Index.