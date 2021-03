Tagesausblick für 05.03.: DAX stärker als die Nebenwerte. Öl, Anleihen und Tesla im Fokus!

Den Aktienmärkten fehlen in diesen Tagen signifikante Impulse. Schwache Einzelhandelsumsätze in der Eurozone und ein leichter Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA bremste die Kauflaune der Investoren. Zudem konnten die Anleihenrenditen ihre Konsolidierung des Vortags nicht fortsetzen. Während Standardwerteindizes wie der DAX® mit Verlusten von 0,2 Prozent noch gut davon kamen, verbuchte die zweite Reihe und vor allem der Technologiesektor teils herbe Verluste. Morgen stehen nur wenige Termine im Wirtschaftskalender. Die Lethargie droht also weitergehen.

Am Anleihemarkt kehrte heute Ruhe ein. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stabilisierte sich bei Minus 0,32 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei knapp 1,5 Prozent. Bei den Edelmetallen haben die Bullen weiterhin einen schweren Stand. Gold kann die Marke von 1.700 US-Dollar zunächst verteidigen. Der Silberpreis sackte zeitweise deutlich unter die 26 US-Dollar-Marke. Die Aussicht auf eine Verlängerung der Förderkürzungen seitens OPEC+ beflügelte hingegen den Ölpreis. Die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil stieg heute um über fünf Prozent auf 67,40 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus Die Lufthansa meldete für 2020 einen Jahresverlust von 6,7 Milliarden Euro und einen Umsatzrückgang um rund zwei Drittel. Mit einer konkreten Prognose für 2021 hielt sich die Fluglinie heute jedoch zurück. Die Aktie sackte über drei Prozent ab. Merck erhöht nach einem starken Geschäftsjahr 2020 die Dividende und zeigt sich für 2021 optimistisch. ProSiebenSat.1 zahlt wieder eine Dividende und rechnet 2021 mit einem Umsatzwachstum zwischen zwei und sieben Prozent. Für das erste Quartal kalkuliert der Medienkonzern allerdings mit einen Umsatzrückgang. Zudem schob das Management einer potenziellen Übernahme den Riegel vor. Anleger quittierten die heutigen Meldungen mit einem Kursabschlag von über acht Prozent. Siemens Energy wird ab 22. März 2021 den Platz von Beiersdorf im DAX® einnehmen. Dennoch tauchte die Aktie heute unter die Unterstützungsmarke von EUR 30,10. RWE profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Der Autosektor – allen voran Daimler und VW – legte heute weiter zu. Dem Stoxx® Europe Automobil & Parts Index fehlen nur noch rund 100 Punkte bis zum Allzeithoch! Ebenfalls gefragt waren heute Aktien aus dem Nahrungsmittel- und dem Ölsektor. Technologietitel wie Aixtron (-7,3%), Cancom (-5,7%) und Infineon (-6,2%) standen heute hingegen erneut unter Abgabedruck. Ein vergleichbares Bild zeigt sich auch in den USA. Die Aktie von Zoom Communication hat seit dem Allzeithoch über 40 Prozent verloren und stabilisiert sich nun bei rund 350 USD. Tesla verlor über 25 Prozent seit dem Rekordhoch. Discount- und Bonus-Zertifikate auf diese und andere Werte weisen aktuell gute Konditionen auf.

Wichtige Termine

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Januar

Deutschland – VMDA, Auftragseingang Januar

USA – Arbeitsmarktbericht, Februar

USA – Handelsbilanz