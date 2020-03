Tagesausblick für 05.03.: DAX zieht weiter an. Autobauer und Chemietitel im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte hangeln sich weiter nach oben. Unterstützung bekamen die Märkte gestern von der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank. Der Sieg von Joe Biden bei den Vorwahlen am „Super-Tuesday“ kam bei den Finanzmärkten ebenfalls gut an. Heute folgten gute ADP-Arbeitsmarktdaten. So schloss der DAX® rund 1,2 Prozent im Plus bei 12.130 Punkte und der EuroStoxx® 50 konnte die Marke von 3.400 Punkten überwinden. Die US-Indizes präsentierten sich in den ersten Handelsstunden erneut überdurchschnittlich stark

Die Anleiherenditen tauchten weiter ab. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stagnierte im Bereich von minus 0,63 Prozent – dem tiefsten Stand seit September 2019. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere sank unter ein Prozent. Die Edelmetalle traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Der Goldpreis hielt sich somit bei rund 1.640 US-Dollar und der Silberpreis bei 17,20 US-Dollar. Der Ölpreis legte heute leicht zu. Ab morgen trifft sich der Verbund OPEC+, zu dem unter anderem Russland gehört, in Wien, um über mögliche Förderkürzungen zu beraten. Seit Ende 2019 verlor der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil über 23 Prozent. Der Euro/US-Dollar gab die gestrigen Gewinne zum großen Teil wieder ab und gab auf 1,114 US-Dollar nach. In den zurückliegenden beiden Wochen stieg der Wechselkurs von 1,08 auf 1,12 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aktien der Autobauer BMW, Daimler und VW konnten trotz des Einbruchs am chinesischen Automarkt heute leicht zulegen. Nach vorläufigen Zahlen sank der Absatz im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 80 Prozent! Mehr als eine Bodenbildung ist die Kursentwicklung bei den Autobauern noch nicht. Bayer profitierte von guten Zahlen und positiven Analystenkommentaren. Weiterhin gefragt waren Immobilienaktien wie Grand City, LEG Immobilien und Vonovia. Sie wurden von den niedrigen Zinsen beflügelt. Auffällig präsentierten sich zudem Chemietitel wie Brenntag, Covestro, Evonik und Lanxess. Großaktionär Permira hat den jüngsten Höhenflug der Aktie von Teamviewer genutzt und sich von 22 Millionen Aktien getrennt. Das Papier gab heute rund zwei Prozent nach. Der Konzern gilt jedoch als ein Gewinner des Coronavirus.

Morgen melden unter anderem Continental, Drägerwerk, Henkel, Hugo Boss, Merck und Vonovia (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Henkel hat seit Jahresbeginn einen neuen Chef. Möglicherweise skizziert er seine neue Strategie. Einige Vorstandschefs könnten die Gelegenheit zudem nutzen, um einen ersten (vorsichtigen) Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zu werfen. Der Verband der Deutschen Anlagen- und Maschinenbauer VDMA veröffentlicht Zahlen zum Auftragseingang im Januar.

Wichtige Termine

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. Februar

USA – Auftragseingang Industrie, Januar

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.220/12.460 Punkte Unterstützungsmarken: 11.640/11.800/11.950 Punkte Der DAX® bewegte sich heute in ruhigem Fahrwasser. Mit Unterstützung der US-Börsen ging es leicht nach oben. Viele Investoren halten sich jedoch noch zurück. So bleibt bis auf weiteres im Bereich von 12.220 Punkten der Deckel drauf. Eine nachhaltige Trendwende zeichnet sich frühestens oberhalb dieser Marke ab. Unterstützung findet der Index bei 11.950 Punkten. Rücksetzer auf das Level könnte Bullen immer wieder zum Einstieg animieren. Unterhalb der Marke droht jedoch ein weitere Verkaufswelle bis 11.640/11.790 Punkte. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.01.2020 – 04.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.03.2014 – 04.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ5967 4,33 11.300 13.800 18.06.2020 DAX® HX9DV3 6,45 11.000 15.800 18.06.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.03.2020; 17:44 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

