Tagesausblick für 05.08.: DAX schleicht aufwärts. Maschinenbauer im Blickpunkt!

Gute Vorgaben aus Asien und positiv aufgenommene Wirtschaftsdaten aus China, Deutschland und der Eurozone beflügelten die Aktienmärkte gleich zu Handelstag. Die schwächere Eröffnung der Wall Street nahm den Bullen jedoch etwas Wind aus den Segeln. So schloss der DAX® mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 15.685 Punkte und der EuroStoxx®50 0,6 Prozent höher bei 4.140 Punkte. Morgen wartet erneut ein Datenreigen aus Europa auf die Investoren. Zudem stehen die Veröffentlichungen wichtiger Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa an.

Anleihen waren auch heute gefragt. Rückenwind bekam der Markt von schwachen US-Arbeitsmarktdaten. So meldete der Arbeitsmarktdienstleister ADP einen Zuwachs von 330.000 statt der erhofften 690.000 Stellen. Damit stagnierte die Rendite 10jähriger US-Staatsanleihen bei 1,18 Prozent. Die Rendite vergleichbarer deutscher Bundesanleihen verharrte heute bei Minus 0,49 Prozent. Bei den Edelmetallen witterten die Bullen kurzzeitig Morgenluft. Im weiteren Handelsverlauf gaben Gold und Silber ihre Tagesgewinne allerdings wieder ab. Öl setzte den dritten Tag in Folge den Konsolidierungskurs fort, obwohl die Rohöllagerbestände in den USA sanken. Weniger drastisch aber ein ähnliches Bild zeichnet der Euro/US-Dollar-Wechselkurs, der sich weiter von der 1,19 US-Dollar Marke distanzierte und das Level von 1,18 US-Dollar inzwischen näher ist als die nächste Widerstandsmarke.

Unternehmen im Fokus Adidas markierte im Vorfeld der Q2-Zahlen ein neues Allzeithoch. Der anhaltende Konzernumbau bei der Commerzbank riß den Konzern in die roten Zahlen. Anleger quittierten dies mit einem Minus von über sechs Prozent. Hugo Boss präsentierte sich nach der Vorlage der Quartalszahlen kaum verändert. Die Aktie zählt bisher zu den stärksten Titeln im MDAX® in diesem Jahr. Infineon profitierte von positiven Analystenkommentaren und stieß zum Handelsschluss bei EUR 34,60 an die Widerstandsmarke. Schaeffler meldet überraschend gute Zahlen für das zweite Quartal. Auftrieb bekam das Papier dadurch allerdings nicht. Die Aktie von Robinhood legte deutlich zweistellig zu und wurde zeitweise vom US-Handel ausgesetzt. Hoch im Kurs standen in den USA zudem die Aktien von Moderna und Zoom. Heute setzten chinesische Tech-Werte ihren Erholungskurs fort. Dies spiegelte sich auch an der Kursentwicklung des BAT-Index wider, der die Aktien von Baidu, Alibaba und Tencent enthält. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute Stoxx® Europe 600 Oil & Gas Index sowie der Global Green Technologies Index. Aus Europa stehen morgen (finale) Daten von 1×1 Drillisch, Adidas, Bayer, CompuGroup, Continental, Dürr, ElringKlinger, Hannover Rück., Lufthansa, Merck, New Work, ProSiebenSat.1, Siemens, Shop Apotheke, Süss MicroTec, United Internet, Wacker Chemieund Zalando zur Veröffentlichung an. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA meldet morgen Daten zum Auftragseingang im Juni. Damit rücken die Aktien von GEA, Jungheinrich und Krones in den Fokus. Wichtige Termine Deutschland – Auftragseingang Industrie, Juni vorläufig

Frankreich – Industrieproduktion, Juni

USA – Handelsbilanz, Juni

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.690/15.800 Punkte Unterstützungsmarken: 15.475/15.510/15.600/15.625/ Punkte Der DAX® startete mit einem Gap nach oben. Im weiteren Verlauf bewegte sich der Index allerdings in einer engen Range. Zum Handelsschluss notierte der Index mit 15.700 Punkten im Bereich des Tageshochs. Dies ist als positives Signal zu werten. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.800 Punkte DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 07.07.2021– 04.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.08.2014– 04.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

