Tagesausblick für 06.01.: DAX nähert sich Allzeithoch. Autobauer und Chemietitel gefragt!

Die Renditen am Anleihemarkt haben sich heute im Bereich der gestrigen Niveaus eingependelt. Das Aufwärtsmomentum ließ also nach. Dies gab den Edelmetallen heute eine gewisse Unterstützung. Ein überraschender Rückgang der US-Lagerbestände beflügelte hingegen den Ölpreis. So setzte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil oberhalb on 80 US-Dollar fest.