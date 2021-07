Tagesausblick für 06.07.: DAX fehlen Impulse. Lufthansa und K+S stark!

Feiertagsbedingt waren die US-Märkte heute geschlossen. Dementsprechend fehlten den europäischen Märkten heute entscheidende Impulse. Der hohe Ölpreis und die steigenden Corona-Zahlen in einigen Ländern bremsen die Kauflaune. So schloss der DAX® wenig verändert bei 15.660 Punkten und der EuroStoxx®50 bei 4.090 Punkten.

Am Anleihemarkt war es heute zwiegespalten. In Europa zogen die Renditen langfristiger Staatsanleihen mehrheitlich wieder an. Der Grund waren robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Rendite 10jähriger US-Staatsanleihen ging derweil weiter zurück und sank auf 1,43 Prozent. Die Edelmetalle reagierten kaum verändert auf die Bewegungen am Anleihemarkt und auch am Ölmarkt blieb es ruhig. Aktuell verhandeln die OPEC+ Staaten über die gemeinsame Förderstrategie ab August. Der Euro/JUS-Dollar-Kurs hat derweil zunächst bei 1,185 US-Dollar einen Boden gefunden. Deutliche Signale auf eine Erholung blieben heute allerdings noch aus.