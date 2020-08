Tagesausblick für 06.08.: DAX lustlos. Gold, Silber und Immoaktien im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte präsentierten sich dank mehrheitlich guter Unternehmenszahlen heute mehrheitlich freundlich. Allerdings fehlte die Begeisterung. So drehte der DAX® bei rund 12.750 Punkten wieder leicht nach unten. Zum Handelsschluss stand beim Standardwerteindex ein Plus von 0,6 Prozent. In einer ähnlichen Größenordnung bewegte sich auch der Tagesgewinn beim EuroStoxx®50. Die Musik spielt derweil bei den Edelmetallen.

NEU: Das neue Onemarkets Magazin ist da! Mit dabei: Ein Interview mit dem Ex-Skirennläufer Felix Neureuther über nachhaltiges Investieren, wieso Zykliker nun ihre Stärke ausspielen könnten und was hinter dem neuen Global Anti Virus Health Index steckt.

Am Anleihemarkt bewegen sich die Renditen weiterhin in einer engen Range. Heute ging es mehrheitlich wieder leicht nach oben. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg um knapp fünf Punkte auf -0,506 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere näherte sich der Marke von 0,56 Prozent. Edelmetalle blieben heute weiterhin gefragt. Der Goldpreis bestätigte den Ausbruch über die Marke von 2.000 US-Dollar und Silber kratzt an der Marke von 27 US-Dollar. Platin erreichte derweil mit 970 US-Dollar den höchsten Stand seit Februar 2020. Der Ölpreis kommt in Bewegung. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil knackte die Widerstandsmarke von 44,30 US-Dollar. Ist das nun das lange erwartete Ausbruchssignal?

Unternehmen im Fokus

Die Commerzbank legte heute Zahlen vor und geht von Verlusten im Gesamtjahr aus. Dennoch schob sich die Aktie hinter die Deutsche Lufthansa heute auf Platz zwei im MDAX®. Die Deutsche Post konnte trotz der Corona-Krise Umsatz und Gewinn steigern. Die Aktie erreichte heute den höchsten Stand seit Juni 2018. Siemens plant Meldungen zufolge den Ausstieg bei der Tochter Flender voran. Anleger quittierten die Nachricht mit einem Plus von rund einem Prozent. Hugo Boss und ProSiebenSat.1 profitierte von positiven Analystenkommentaren. Hoch im Kurs standen zudem Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Vonovia sowie Goldminenaktien, wie sie beispielsweise im BANG-Index enthalten sind. Während die Allianz-Aktie die schwachen Zahlen zum abgelaufenen Quartal gut wegsteckte, gab die Aktie von BMW nach einem deutlichen Verlust deutlich nach.

Morgen werden aus Deutschland unter anderem Adidas, Beiersdorf, CompuGroup, Deutsche Lufthansa, Dürr, Henkel, Jenoptik, Merck, MorphoSys, Münchener Rück., New Work, Rheinmetall, Siemens, Symrise und Wacker Neuson Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Wichtige Termine USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 1. August Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.750/12.870 Punkte Unterstützungsmarken: 12.230/12.380/12.480/12.550/12.660 Punkte Der DAX® startete mit einem Gap nach oben und hangelte sich in der ersten Handelsstunde auf 12.740 Punkte nach oben. Dann ging dem Index jedoch die Puste aus und die Tagesgewinne bröckelten wieder ab. Damit scheiterte zunächst der Versuch aus dem seit 21. Juli gebildeten Abwärtstrend auszubrechen. Im Bereich von 12.660 Punkten kann sich der Index zum Handelsschluss stabilisieren. Kippt er jedoch unter das Level droht ein Rücksetzer in den Bereich von 12.550 Punkten. Eine nachhaltige Entwicklung nach oben oder unten zeichnet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der 12.550/12.750-Punkterange ab. DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 20.07.2020 – 05.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 06.08.2013 – 05.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ03FZ 4,76 11.600 14.000 15.10.2020 DAX® HR03G7 5,01 14.800 14.800 15.10.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.08.2020; 17:37 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren., pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter:

